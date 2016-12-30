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N'Dongala
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Balıkesirspor'da N'Dongala ve Zeefuik ayrıldı

Balıkesirspor'da Daudet N'Dongala, sözleşmesini resmi olarak feshetti. Genero Zeefuik'in sözleşmesinin sonlandığı Federasyon kayıtlarına resmi olarak yansıdı

30 Aralık 2016 Cuma, 11:40:10 Güncelleme: 11:40:57

TFF 1'inci Lig'de ilk yarıyı 6'ıncı sırada tamamlayan Balıkesirspor'da Daudet N'Dongala, sözleşmesini resmi olarak feshetti.

Alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle kulübe ihtar çeken ve fesih hakkı kazanan futbolcunun sözleşmesini sonlandırdığı Futbol Federasyonu'nun resmi sitesine de yansıdı. Sezon başında transfer edilen Fransız oyuncu, ilk yarıda 11 maçta görev almıştı.

Balıkesirspor 2 hafta önce kulübün müzesinden alacaklarına karşılık bir kupayı alarak evine götüren, ardından karakolluk olup hakkında soruşturma açılan Genero Zeefuik'in sözleşmesinin sonlandığı Federasyon kayıtlarına resmi olarak yansıdı.

Hollandalı Zeefuik, Balıkesir'de geçen sezondan bu yana forma giydiği 36 maçta 12 gol attı. Kırmızı beyazlı ekip, futbolculara verilen devre arası izninin ardından 2 Ocak'ta Antalya'da kampa girecek.


OĞUZ AMELİYAT OLDU

Balıkesirspor'da 16 Aralık'ta oynanan Manisaspor maçında sol diz ön çapraz bağları kopan stoper Oğuz Yılmaz, Özel İstanbul Cerrahi Nişantaşı Hastanesi'nde ameliyat oldu. Bu sezon ligde 14 maçta görev yapan 24 yaşındaki stoper, yaklaşık 6 ay sonra yeşil sahalara dönebilecek.

 

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