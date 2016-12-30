Günün öne çıkan transfer dedikoduları (30 Aralık 2016)
30 Aralık 2016 Cuma, 12:15:30 | Güncelleme: 12:41:17
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Savunmaya takviye için rotasını İspanya’ya çeviren Kartal Sevilla’nın Fransız sol stoperi Timothee Kolodziejczak için düğmeye bastı. 25 yaşındaki oyuncu için 2 milyon euro önerildi. (Fotomaç)
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Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Miroslav Stoch'a Süper Lig takımlarından Gaziantepspor talip oldu. Fenerbahçe yönetimi Antep'e henüz kararını bildirmiş değil. (Takvim)
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Fenerbahçe’nin devre arasında takviye yapacak olması, menajerleri de harekete geçirdi. Hollandalı menajerler de Dick Advocaat’a Van Ginkel ve Elia’yı Sarı-Lacivertliler’e getirebileceklerinin mesajını gönderdi. (Fanatik)
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Jeremain Lens’in bonservisini almak isteyen sarı-lacivertli yönetimin, Hollandalı yıldızın bonservisine karşılık Sunderland'a kadro dışı bıraktığı Emmanuel Emenike ve Gregory Van der Wiel'i teklif ettiğini ileri sürüldü. (Fotomaç)
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Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Veli Kavlak’ın siyah-beyazlı takımla yolları ayrılmak üzere. Sezonun ikinci yarısından itibaren yeniden takıma dönme hakkı bulunan 28 yaşındaki oyuncuyu teknik direktör Şenol Güneş’in kadroda düşünmediği öğrenildi. (Vatan)
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Fırtına, Portekizli sağ bek Joao Pereira’yı dün İstanbul’a getirerek sağlık kontrolünden geçirdi. 32 yaşındaki savunmacı bordo-mavililerin 2 Ocak’ta başlayacak olan Antalya kampına katılacak. (Fotomaç)
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Düsseldorf oyuncu izleme komitesi başkanı Uwe Klein, "Kaan Ayhan için Galatasaray'ın ilgisini duyduk. Kaan'ın ne istediği de önemli" dedi. [Bild]
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Sigthorsson’un sözleşmesini fesheden Poldi’yi ise Çin’e satmayı planlayan Galatasaray’ın yeni golcü adayları; Oumar Niasse ve Edu Vargas. (Fotomaç)
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İngiliz TalkSport radyosu, Fenerbahçe'nin Sunderland'ın satışa çıkardığı Wahbi Khazri'yi de talip olduğunu duyurdu. (Fotomaç)
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Barcelona'da oynayan milli futbolcu Arda Turan, Çin'e transfer olacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı. Milli futbolcu Arda Turan, transfer iddialarına açıklık getirerek, "Çin'den teklif geldiği söyleniyor ama bize teklif yok. Yani bizim haberimiz olmaz böyle şeylerden. Kulüp konuşursa konuşur. Barcelona'dan çok memnunum. Onlar da memnun. 33 yaşıma kadar kontratım var" dedi. (NTVSpor)
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Tuzla yenilgisi yönetimi çileden çıkartırken bazı yöneticilerin “Amatörce hatalar yapıyor” diyerek Riekerink’in gönderilmesini istediği ifade edildi. (Fotomaç)
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Serdar Kurtuluş’un sezonu kapatmasının ardından ara transferde önceliği sağ bek mevkiine veren Bursaspor, Le Havre’nin sağ beki Ferland Mendy’yi gündemine aldı, görüşmeler başladı. (Fanatik)
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İsveç basını, Palermo’lu Robin Quaison’un F.Bahçe’nin 10 numara adayları arasında olduğunu duyurmuştu. Çizme’de de aynı iddialar tekrarlandı. Palermo Başkanı Maurizio Zamparini ise yaptığı açıklamada, Quaison'un takımdan ayrılıp ayrılmayacağına kendisinin karar vereceğini bildirdi. (Fotomaç)
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Beşiktaş’ın gözü, Samuel Eto’o’dan başkasını görmüyor. Antalyaspor hocası Rıza Çalımbay’ın, sıcak bakmadığı transfere Ömer, Kerim ve Necip takasıyla onay verdiği, Beşiktaş cephesinin ise eski kaptanının bu tavrına tepkili olduğu kaydedildi. (Fanatik)
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Ahmet Çalık için kapıyı 5 milyon euro'dan açan İlhan Cavcav'ın takas önerisi karşısında ise sarı-kırmızılı takımdan Sinan Gümüş, Tolga Ciğerci ve 2 milyon euro para talep ettiği belirtiliyor. Başkan Dursun Özbek'in önümüzdeki günlerde Ankara'ya giderek Cavcav ile bizzat görüşeceği ifade edildi. (Fotomaç)
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Beşiktaş’ın Alman ekibi Darmstadt’a kiraladığı genç stoper Alexander Milosevic’in, Ocak ayında Kartal’a geri dönebileceği iddia edildi. 24 yaşındaki İsveçli savunma oyuncusunun hazırlık kampına katılıp katılmayacağına Şenol Güneş’in karar vereceği öğrenildi. (Fanatik)
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Fenerbahçe'nin, Anderlecht'in 10 numarası Sofiane Hanni'yle de ilgilendiği öne sürüldü. Belçika ekibinin, daha önce Kayseri Erciyesspor ve Ankaraspor (Osmanlıspor) forması giyen 26 yaşındaki yıldızı vermeye sıcak bakmadığı vurgulandı. (Fotomaç)
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Aslan’ın sağ bek adaylarından Vidal’in Barcelona’dan ayrılması kesinlik kazandı. Marca gazetesi, Vidal’ın yerine 34 yaşındaki Srna’nın transfer edileceğini duyurdu. Sarı-Kırmızılılar süreci yakından takip ediyor. (Fanatik)
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Beşiktaş, Kamerunlu golcü Samuel Eto'o için yürütülen görüşmeleri askıya alırken, Jackson Martinez'e odaklandı. İlk etapta Çin’de top koşturan Martinez’i kiralamayı düşünen yönetimin, Fernando Torres’le de masaya oturacağı aktarıldı. Stoke City’de kiralık oynayan Manchester City’li golcü Wilfred Bony’yi hedefleri arasında tutan siyah-beyazlıların, 28 yaşındaki Fildişi Sahilli forveti sezon sonuna kadar kiralamayı planladığı iddia edildi. (Milliyet)
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Hollandalı hoca, orta saha, sağ bek ve sol açığa takviye istedi. Bu talebin bütçelerini aşacağını düşünen başkan Aziz Yıldırım, 2 oyuncu alıp yola devam etmekte ısrarcı. (Fanatik)
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Galatasaray, Atalanta'da forma giyen 26 yaşındaki Brezilyalı stoper Rafael Toloi'yi istiyor. Oyuncuyla Galatasaray'ın dışında Porto, Sporting Lisbon, Augsburg ve Wolfsburg da ilgileniyor. (Fotospor)
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Trabzonspor’da devre arasıyla beraber başlayacak transfer harekatında isimler belli olmaya başladı. Bordo-mavililerin sağ bek bölgesi için Schalke 04 forması giyen Junior Caiçara ile ilgilendiği iddia edildi. (Fanatik)
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Kolbeinn'in geri gönderilmesine karar verilmesinin ardından kolları sıvayan Galatasaray yönetimi bir süredir nokta atışı yapmak istiyor. Uzun süredir Eduardo Vargas ile ilgilenen sarı-kırmızılı yönetimin Trabzonspor'la temas kurduğu ve Muhammet Demir'i istediği bildirildi. (Fotospor)
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Yönetimin sezon başında hoca gelmeden önce transferini bitirdiği Luis İbanez, teknik direktör Ersun Yanal’ın bir türlü gözüne girememişti. Yanal’ın, Ibanez’in gönderilmesini istediği öğrenildi. Bordo-Mavililer, kiralama teklifi gelmesi halinde bu oyuncuyu gönderecek. Diğer kulüplerin kapıyı çalmaması halinde Trabzonspor’un sezon sonunda Ibanez’in sözleşmesini feshedip, yollarını ayırabileceği konuşuluyor. (Fanatik)
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Beşiktaş’ta takasta kullanılması düşünülen Kerim Frei’da sıkıntı baş gösterdi. Genç yıldızın, kendisini Premier Lig ve İsviçre’den isteyen takımlar olduğunu belirterek, Beşiktaş’tan ayrılması durumunda Süper Lig’den başka bir takıma gitmek istemediğini yönetime ilettiği kaydedildi. (Fanatik)
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Fenerbahçe Yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Dick Advocaat’a ve yardımcıları Cor Pot ile Mario Been’e tatil dönüşünde 2 yıllık yeni kontrat teklif edecek. (Fanatik)
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FFP kurallarına uymak adına birçok alanda kısıtlamalara giden Galatasaray'ın transferdeki önceliği bonservisi elinde olan oyuncular. Fenerbahçe ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'a menajeri Ahmet Bulut yoluyla resmi teklif yapıldı. (Fotospor)
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Galatasaray, Barçalı yıldızla masaya oturdu. Barcelona'nın yıldızı Aleix Vidal'in, Galatasaray'dan gelen teklife olumsuz yaklaştığı ve hiçbir koşulda Türkiye'ye gelmeyeceği belirtildi. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Aleix Vidal, Türkiye Ligi'nde oynamayı istemediği, Avrupa'dan bir teklif beklediği cevabını Galatasaraylı yetkililere iletti. (Sporx)