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FUTBOL

Günün öne çıkan transfer dedikoduları (30 Aralık 2016)

30 Aralık 2016 Cuma, 12:15:30

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    Savunmaya takviye için rotasını İspanya’ya çeviren Kartal Sevilla’nın Fransız sol stoperi Timothee Kolodziejczak için düğmeye bastı. 25 yaşındaki oyuncu için 2 milyon euro önerildi. (Fotomaç)

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    Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Miroslav Stoch'a Süper Lig takımlarından Gaziantepspor talip oldu. Fenerbahçe yönetimi Antep'e henüz kararını bildirmiş değil. (Takvim)

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    Fenerbahçe’nin devre arasında takviye yapacak olması, menajerleri de harekete geçirdi. Hollandalı menajerler de Dick Advocaat’a Van Ginkel ve Elia’yı Sarı-Lacivertliler’e getirebileceklerinin mesajını gönderdi. (Fanatik)

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