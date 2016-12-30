Boluspor 9 ismi gönderdi!

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik heyetin raporu doğrultusunda, 17. hafta maçlarıyla başlayacak sezonun ikinci bölümü öncesi futbolculardan Özgür Özkaya, Cumali Bişi, Berat Tosun, Tunahan Çiçek, İsmail Yıldırım, Emrullah Yıldırım, Ozan Karabacak, Efe Halil Özarslan ve Kemal Tokak ile yolların ayrılması kararının alındığı belirtildi.



Kemal Tokak ve Efe Halil Özarslan ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmelerinin feshedildiği duyuruldu.



Açıklamada, 9 futbolcuya Boluspor Kulübü'ne verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki futbol hayatlarında başarılar dilendi.







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