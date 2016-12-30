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İbrahim Hacıosmanoğlu: "Mehmet Ekici'ye istediği parayı verin. İmza parası verin"

Trabzonspor eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 'Üç büyükler'e transferi gündemde olan Mehmet Ekici'yi satmaması konusunda Başkan Muharrem Usta'yı uyardı

30 Aralık 2016 Cuma, 16:29:28 Güncelleme: 16:39:26

Trabzonspor eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun görevde olduğu 2014-2015 sezonunda Almanya'nın Werder Bremen takımından bordo-mavili kulübe transfer edilen Mehmet Ekici'nin ara transfer döneminde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde olması nedeniyle, eski başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Muharrem Usta'ya seslenerek, Ekici'nin transferi konusunda talepte bulunmaları halinde oyuncuyu ikna etmeye hazır olduğunu vurguladı.

"RAKİPLERİMİZDEN 3 TAKIM BU OYUNCUNUN PEŞİNDE"
Hacıosmanoğlu, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ve yönetiminin aldığı oyunculara verdikleri paraların ortada olduğunu belirterek, "Mehmet Ekici gibi bir oyuncuyu bugün başka bir kulüpten transfer etmeye kalksanız 5 milyon Euro'dan kapıyı açarlar. Rakiplerinizden 3 takım bu oyuncunun peşinde. Oradan anlayın Mehmet Ekici'nin ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray istiyor bu adamı. Demek ki kaliteli bir oyuncu" ifadelerini kullandı.



"ÇOCUĞA İSTEDİĞİ PARAYI VERİN"
Mehmet Ekici'nin bordo-mavili kulüpte kalması gerektiğini belirten Hacıosmanoğlu, "Oyuncu 2 milyon 200 bin Euro istiyor. Yönetim ise 1 milyon 700 bin Euro veriyor. Çocuğa istediği parayı verin. İmza parası verin. Trabzonspor'da kalsın sonra 10 milyon Euro'ya satın. Eğer beceremiyorsanız da transferini yapan benim. Her zaman bu konuda hizmet etmeye hazırım. Buna rağmen rakiplerimiz olan 3 İstanbul takımına devre arasında para kazanacağım diye satarsanız Trabzonspor'a ihanet etmiş olursunuz" dedi.

"DIŞARIDAN BÖYLE BİR ADAM ALMANIZ ZOR"
Bu konuda üzerine ne görev düşüyorsa yapmaya hazır olduğunu belirten Hacıosmanoğlu, "Mehmet Ekici'yi Trabzonspor elinde tutması gerekir. Benim dönemimde yurt dışından bir çok kulüp istedi ama ben onu vermedim. Trabzonspor iskelet kuracağım diyor. Mbia'yı sattılar, şimdi de Mehmet Ekici'yi satarlarsa kiminle nasıl iskelet kuracaklar. Anadolu Kulüplerinden bur oyuncuya talip olduğunuz zaman kapıyı 3-4 milyon Euro'dan kapıyı açıyorlar. Mehmet Ekici'nin ayarında olmayan oyuncular. Onun kalitesinde bir oyuncu olsa zaten 3 tane takım peşine düşmez. Dışarıdan böyle bir adam almanız zor" ifadelerini kullandı.

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