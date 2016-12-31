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FUTBOL

İşte ilk yarının 'en'leri

30 Aralık 2016 Cuma, 21:03:54

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    HABERTÜRK SPOR | İLKER GÜNEŞ

    İyisiyle kötüsüyle ilk yarı geride kaldı... Son viraja girilirken, hain terör saldırıları sevinçleri yarım bıraktı, damaklarda acı bir tat kaldı... 

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    Hakemler ne yazık ki faciaydı... Yenilgisiz lider Başakşehir; takım uyumu, futbolu ve istikrarıyla taraflı tarafsız herkesin alkışını aldı... Son şampiyon Beşiktaş, geçen sezonu fazlasıyla arattı...

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    F.Bahçe için iki ayrı film vardı... İlk bölüm dramatikti... Ama Kanarya müthiş toparlandı, ‘yarış bensiz olmaz’ mesajı yolladı... G.Saray genelde iyi oynamadı... Ama her galibiyette ayrı bir isim yıldızlaştı... Trabzon’un hali ise ‘eyvah eyvah’tı... İşte Süper Lig'de ilk yarının bronz, gümüş, altın ve balon 11'leri...

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