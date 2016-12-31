İşte ilk yarının 'en'leri

34 | 47

Bruma - (GALATASARAY)

İspanya havası öyle bir yaramış ki, bu sezon çok başkaydı... Rakipleri ipe dizdi, G.Saray’ı adeta sırtında taşıdı... 5 gol attı, 5 tane de attırdı... Trafiğin en sıkışık olduğu anlarda yolu açtı, en kapalı havalarda güneş gibi açtı...