İşte ilk yarının 'en'leri

30 Aralık 2016 Cuma, 21:03:54 | Güncelleme: 31 Aralık 2016 Cumartesi, 16:39:34
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HABERTÜRK SPOR | İLKER GÜNEŞ
İyisiyle kötüsüyle ilk yarı geride kaldı... Son viraja girilirken, hain terör saldırıları sevinçleri yarım bıraktı, damaklarda acı bir tat kaldı...
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Hakemler ne yazık ki faciaydı... Yenilgisiz lider Başakşehir; takım uyumu, futbolu ve istikrarıyla taraflı tarafsız herkesin alkışını aldı... Son şampiyon Beşiktaş, geçen sezonu fazlasıyla arattı...
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F.Bahçe için iki ayrı film vardı... İlk bölüm dramatikti... Ama Kanarya müthiş toparlandı, ‘yarış bensiz olmaz’ mesajı yolladı... G.Saray genelde iyi oynamadı... Ama her galibiyette ayrı bir isim yıldızlaştı... Trabzon’un hali ise ‘eyvah eyvah’tı... İşte Süper Lig'de ilk yarının bronz, gümüş, altın ve balon 11'leri...
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BRONZ KARMA Harun TEKİN - Bursaspor
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Ahmet Oğuz - G.Birliği
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Martin Skrtel - Fenerbahçe
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TİTİ - Kasımpaşa
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Baary Douglas - Konya
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Mehmet Topal - F.Bahçe
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Atiba Hutchinson - Beşiktaş
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Yasin Öztekin - Galatasaray
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Badou Ndiaye - Osmanlıspor
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Cengiz Ünder - Başakşehir
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Samuel Eto’o - Antalya
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GÜMÜŞ KARMA Johannes Hopf - Gençlerbirliği
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Gökhan Gönül - Beşiktaş
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Jagos Vukovic - Konyaspor
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Numan Çürüksu - Osmanlıspor
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Hasan Ali Kaldırım - Fenerbahçe
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Mahmut Tekdemir - M.Başakşehir
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Abdou Traore - K. Karabükspor
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Wesley Sneijder - G.Saray
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Marcio Mossoro M.Başakşehir
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Moussa Sow F.Bahçe
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Cenk Tosun - Beşiktaş
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Fernando Muslera - (GALATASARAY) ‘Buffon, Neuer gibi’ demiyorum, çünkü zaten onların seviyesinde... G.Saray’ın ‘güvenlik sigortası’; üç direk arasının değişilmez kahramanı... O olmasaydı işler kesattı... Kelimenin tam anlamıyla ‘1 numara’...
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Şener Özbayraklı - (FENERBAHÇE) Belki gösterişsiz ama çok faydalı... Wiel’i ‘saf dışı’ bıraktı, rakip sol kanatları ‘otoban’ gibi kullandı... Başta G.Saray derbisi olmak üzere birçok maçta harikaydı... Hücuma 2 asistle destek verdi, defansif görevini de layıkıyla yaptı...
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Marcelo Guedes - (BEŞİKTAŞ) Beşiktaş’ın ‘savunma bakanı’... 2 ‘çok kritik’ gol attı... Tam 347 top çaldı, bu konuda zirvede yer aldı... Maç başı 70 isabetli pas yaptı, bir stopere göre fazlaydı... Brezilyalı yıldız, her anlamda müthiş bir ilk yarıyı geride bıraktı...
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Alexandru Epureanu - (BAŞAKŞEHİR) Ortağı Yalçın ile kurduğu ‘defansif A.Ş’, çok karlı bir yatırımdı... Moldovalı stoperden hava topu almak, sanki deveye hendek atlatmaktı... Biraz sert, hafif dengesiz ama yeterince hızlı tarzıyla 80’lerin İtalyan stoperlerini hatırlattı...
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Tiago Pinto - (OSMANLISPOR) Osmanlı ordusunun ‘sol kroşe’si... İstikrarlı performansı hep yüksek seviyedeydi... Formu hiç düşmedi... Her maç ortalama 4 orta gönderdi... 13 şut çekti... Portekizli bek, sayısız bindirmesiyle ofansa büyük destek verdi...
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Emre Belözoğlu - (BAŞAKŞEHİR) Lider takımın ‘lider’ kaptanı... Tam bir dünya yıldızı... Çok büyük oynadı... Takımın özgüvenini artırdı, şampiyon olabileceklerine inandırdı, kalite kattı... O sahadayken arkadaşları çok rahattı... Harikaydı...
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Jeremain Lens - (FENERBAHÇE) Sahada kaldığı 729 dakikaya 2 gol, 7 asist sığdırdı... Bu güzel oyunu bir ‘sanatçı’ gibi oynadı; futbolu seven herkesi kendisine hayran bıraktı... Sanki bir Giggs, bir Pires, bir Overmars’tı... F.Bahçe onsuz çıktığı 6 maçın 4’ünü kazanamadı...
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Pablo Batalla - (BURSASPOR) ‘10 numara dönemi bitti’ diyenlere selam yolladı... 6 gol attı, 5 asist yaptı; Bursa’nın attığı 20 golün 11’ine direkt katkı sağladı... Muazzam bir futbol oynadı... Arjantinli yıldız, ülkesinin simgesi ‘Tango’nun ruhunu sahaya yansıttı...
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Bruma - (GALATASARAY) İspanya havası öyle bir yaramış ki, bu sezon çok başkaydı... Rakipleri ipe dizdi, G.Saray’ı adeta sırtında taşıdı... 5 gol attı, 5 tane de attırdı... Trafiğin en sıkışık olduğu anlarda yolu açtı, en kapalı havalarda güneş gibi açtı...
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Ricardo Quaresma - (BEŞİKTAŞ) Benjamin Button gibi; zaman ilerledikçe gençleşiyor sanki... Kartal’a yaptığı yardım, hayır kuruluşlarını geçti!.. 5 önemli gol pası verdi... Formda bir Quaresma’lı Beşiktaş’ı izlemek çok daha keyifliydi...
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Riad Bajic - (KONYASPOR) Bosna’dan gelen genç bir yıldız, Konya’nın en önemli umudu, taşıyıcı gücü oldu... Tribünler Bajic’le çok mutlu... 8 gol ve 2 asistle muhteşem bir ilk yarı geçiren 22 yaşındaki forveti bulup getirene ‘Kocaman’ tebrikler..