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Utrecht formasıyla 2.5 sezonda toplam 78 maça çıkıp 45 gol ve 15 asistlik performans sergileyen 22 yaşındaki futbolcunun geleceğini çok parlak gören Usta yönetiminin, Fransız golcü için şartları sonuna kadar zorlayacakları kaydedildi.