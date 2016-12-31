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Trabzon golcüsünü buldu!

30 Aralık 2016 Cuma, 23:46:22

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    HABERTÜRK SPOR | HALUK AYYILDIZ

    Süper Lig’in ilk yarısında beklentilerin altında kalan Trabzonspor’da yönetim, takıma takviye yapmak için kolları sıvadı. 

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    Özellikle forvette forma giyen Dame N’doye, Hyun-Jun Suk, Muhammet Demir ve Ramil Sheydaev’in performanslarından bir türlü istenilen performansı alamayan Bordo-Mavililer, Hollanda Ligi ekiplerinden Utrecht forması giyen Sebastian Haller’i gündemine aldı. 

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    Utrecht formasıyla 2.5 sezonda toplam 78 maça çıkıp 45 gol ve 15 asistlik performans sergileyen 22 yaşındaki futbolcunun geleceğini çok parlak gören Usta yönetiminin, Fransız golcü için şartları sonuna kadar zorlayacakları kaydedildi. 

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