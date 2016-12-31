Trabzonspor'da 4 oyuncuyla yollar ayrılabilir

Spor Toto Süper Lig'de 2016-17 sezonuna umutlu başlayan Trabzonspor'da ilk yarı itibariyle takımın bulunduğu konum camiada hayal kırıklığı yarattı. Sezon başında 7 takviye gerçekleştiren bordo mavililer ilk yarıyı 18 puanla 13'üncü sırada tamamlarken, elde edilen kötü tablo ikinci yarı öncesi yönetimi harekete geçirdi. Ligin ikinci yarısında kötü gidişata son vermeyi arzulayan yönetim kurulunun iç ve dış transfer çalışmaları için yoğun mesai harcadığı bildirildi.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

4 Ocak'ta başlayacak 2'nci transfer ve tescil döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor'un, iç transferde de bazı isimlerle yollarını ayıracağı öğrenildi. Bordo mavililerde Serge Akakpo ile Muhammet Demir'in yanı sıra sezon başı transferlerinden Luis İbanez ve Ramil Sheidaev'in de kiralık ya da bonservisleriyle gönderilmesi gündemde. Yönetimin teklif gelmesi durumunda N'doye ve Güray'ın transferlerine de onay vereceği kaydedildi.

GENÇLER İÇİN KİRALIK FORMÜLÜ

Devre arası yapılacak takviyelerin ardından kadro şişkinliğinin önüne geçmeyi düşünen bordo mavili yönetim, gönderilecek isimlerin yanı sıra genç futbolcuları da maç tecrübesi kazanmaları ve gelişimlerini hızlandırmak amacıyla farklı takımlara kiralamayı planlıyor. Yönetimin bu yönde de çalışma başlattığı, ilk tercihin ise bölge takımları olacağı bildirildi.

YENİLERDEN SKORA EN ÇOK KATKI SAĞLAYAN BERO

Bu arada, Trabzonspor'un sezon başında transfer ettiği 7 futbolcu arasında ilk yarı itibariyle skora en çok katkı sağlayan isim Matus Bero, en çok süre alan ise Jan Durica oldu. Bordo mavililerde ligde ve kupada toplam 1158 dakika sahada kalan Bero 1 gol ve 2 asistlik performansla sezon başı transferleri arasında skora en çok katkı sağlayan oyuncuların başında yer aldı. Trabzonspor'da gol ve asisti bulunmayan Durica 1657 dakika, İbanez ise 453 dakika süre alırken, Onazi sahada kaldığı 1374 dakikada 2 gol, Suk 844 dakikada 1 gol, Castillo 892 dakikada 1 asist, Sheidaev ise 88 dakikada 1 gol kaydetti.

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Ogenyi Onazi, sosyal medya hesabı instagramdan taraftarlara seslendi, ligin ikinci yarısında her şeyin daha iyi olacağına inandığını söyledi. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu yaptığı paylaşımda umudunu kaybetmediklerini belirterek, "Öncelikle hepinizden özür dilemeliyiz. Sadece ilk yarıyı tamamladık ve umudumuzu kaybetmedik. İkinci yarının daha iyi olacağına inanıyoruz. Kimseyi de suçlamıyoruz. Sonuçta takım olarak kazanıyor ve kaybediyoruz. Oynadığımız her maçtan gerekli dersleri alıp düzeltmeleri yapıyoruz. Buradayım ve hiçbir yere gitmiyorum. Başımızı dik tutmalıyız ki önümüzdeki yılda performansımıza zirve yaptıralım" ifadelerini kullandı.