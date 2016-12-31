Ukrayna ekibi Zorya Luhansk, resmi internet sitesinden 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Oleksandr Karavayev’in Fenerbahçe’ye transfer olduğunu açıkladı.

Shakthar Donetsk'in oyuncusu olan Karavayev Zorya'da kiralık olarak forma giyiyordu. Zorya'nın yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin her iki takımla da anlaşarak transferi bitirdiği belirtildi. Eski kulübü Karavayev'e başarılar diledi.

Karavayev bu sezon Ukrayna liginde oynadığı 17 maçta 6 gol atıp, 2 asist yaptı. 24 yaşındaki futbolcu UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta, Ukrayna kupasında ise 1 maç forma giydi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile aynı grupta yer alan Zorya'da Karavaev, sarı-lacivertli ekibe karşı 2 maçta da 90 dakika forma giydi.

FENERBAHÇE DE AÇIKLADI

Resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle: "Kulübümüz Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’in oyuncusu Oleksandr Karavayev’in ligin ikinci yarısında kulübümüze kiralanması suretiyle transferi için futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başlamıştır."

AVRUPA LİGİ'NDE FORMA GİYEMEYECEK

Oleksandr Karavayev, Zorya ile UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydiği için, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçlarında oynayamayacak.

Oleksandr Karavayev kimdir?

Doğum tarihi/Yaş: 2 Haz 1992 (24)

Doğduğu il: Kherson

Uyruğu: Ukrayna

Boyu: 1,73 m

Mevki: Orta saha - Orta saha sağ

Güncel piyasa değeri: 2.5 milyon Euro

Fenerbahçe'nin yeni transferi Oleksandr Karavayev...