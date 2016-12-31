FENERBAHÇE HABERLERİ
31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Oleksandr Karavayev
FUTBOL

Oleksandr Karavayev Fenerbahçe'de

Zorya Luhansk, orta saha oyuncusu Oleksandr Karavayev'in Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 15:41:36 Güncelleme: 17:40:21

Ukrayna ekibi Zorya Luhansk, resmi internet sitesinden 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Oleksandr Karavayev’in Fenerbahçe’ye transfer olduğunu açıkladı.

Shakthar Donetsk'in oyuncusu olan Karavayev Zorya'da kiralık olarak forma giyiyordu. Zorya'nın yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin her iki takımla da anlaşarak transferi bitirdiği belirtildi. Eski kulübü Karavayev'e başarılar diledi.

Karavayev bu sezon Ukrayna liginde oynadığı 17 maçta 6 gol atıp, 2 asist yaptı. 24 yaşındaki futbolcu UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta, Ukrayna kupasında ise 1 maç forma giydi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile aynı grupta yer alan Zorya'da Karavaev, sarı-lacivertli ekibe karşı 2 maçta da 90 dakika forma giydi.

FENERBAHÇE DE AÇIKLADI
Resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle: "Kulübümüz Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’in oyuncusu Oleksandr Karavayev’in ligin ikinci yarısında kulübümüze kiralanması suretiyle transferi için futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başlamıştır."

AVRUPA LİGİ'NDE FORMA GİYEMEYECEK
Oleksandr Karavayev, Zorya ile UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydiği için, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçlarında oynayamayacak.

Oleksandr Karavayev kimdir?

Doğum tarihi/Yaş: 2 Haz 1992 (24)
Doğduğu il: Kherson
Uyruğu: Ukrayna
Boyu: 1,73 m
Mevki: Orta saha - Orta saha sağ
Güncel piyasa değeri: 2.5 milyon Euro

Fenerbahçe'nin yeni transferi Oleksandr Karavayev...

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 3
  • Misafir 3 saat önce
    satın alma opsiyonlu mu
  • Misafir 4 saat önce
    Çok iş yapar, hayırlı olsun...
  • Misafir 5 saat önce
    hayırlı olsun
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Guardian 2016'daki en iyi 100 futbolcuyu açıkladı!
FUTBOL

Dünyanın en iyi 100 futbolcusu açıklandı!
2016 yılının unutulmaz olayları
DİĞER

Bunu da gördük! Arda Turan...
Samsun yeni stadına kavuşuyor!
FUTBOL

Türkiye'ye bir dünya harikası daha!
Eto'o'da sıcak gelişme!
FUTBOL

Eto'o'da sıcak gelişme!