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Beşiktaş, Antalya yolcusu!

Spor Toto Süper Lig'in ilk 16 haftalık bölümünü 35 puanla 2. sırada tamamlayan Beşiktaş, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına yarın Antalya'da başlayacak

01 Ocak 2017 Pazar, 16:35:10 Güncelleme: 16:37:27

Ziraat Türkiye Kupası'nda 27 Aralık 2016 tarihinde Boluspor ile karşılaşan siyah-beyazlılar, beş günlük iznin ardından yarın İstanbul'da bir araya gelecek. Beşiktaş kafilesi, Belek bölgesinde yapacakları kamp için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 11.00'de kalkacak özel uçakla Antalya'ya hareket edecek.

Siyah-beyazlılar, ligin ikinci bölümünün hazırlıklarını 8 Ocak Pazar gününe kadar Antalya'da sürdürecek.

Beşiktaş, kampın son gününde Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacak. Siyah-beyazlılar, maçın ardından İstanbul'a dönecek.

 

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