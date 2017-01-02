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FUTBOL

Beşiktaş'tan Aboubakar kararı!

01 Ocak 2017 Pazar, 23:22:34

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    HABERTÜRK SPOR | KARTAL YİĞİT

    Ara transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş’ta yönetim, bir yandan görüşmelerini sürdürürken bir yandan da kadrodaki mevcut oyuncuların geleceği ile ilgili kararlar alıyor... 

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    Bunlardan en önemlisi olan Vincent Aboubakar konusu da şimdiden karara bağlandı.

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    Siyah-Beyazlı kulüp, sezon başında Porto’ya 2,5 milyon verip, kendisine de 3 milyon Euro ödeyerek satın alma opsiyonu ile kiraladığı Kamerunlu golcü ile sezon sonunda yollarını ayıracak. 

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