01 Ocak 2017 Pazar, 23:22:34 | Güncelleme: 02 Ocak 2017 Pazartesi, 10:10:44
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HABERTÜRK SPOR | KARTAL YİĞİT
Ara transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş’ta yönetim, bir yandan görüşmelerini sürdürürken bir yandan da kadrodaki mevcut oyuncuların geleceği ile ilgili kararlar alıyor...
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Bunlardan en önemlisi olan Vincent Aboubakar konusu da şimdiden karara bağlandı.
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Siyah-Beyazlı kulüp, sezon başında Porto’ya 2,5 milyon verip, kendisine de 3 milyon Euro ödeyerek satın alma opsiyonu ile kiraladığı Kamerunlu golcü ile sezon sonunda yollarını ayıracak.
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Geldiği günden beri gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan, taraftarları zaman zaman isyan noktasına getiren, ancak bunun yanında da ilginç gollere imza atan Aboubakar’ın satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı öğrenildi.
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PERFORMANSINA GÖRE KALABİLİR Beşiktaş yönetiminin, teknik direktör Şenol Güneş’in de fikrini aldıktan sonra başkan Fikret Orman’ın öncülüğünde böyle bir yola girdiği belirtildi.
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Aboubakar’ın ligin ikinci yarısında ekstra performans göstermesi halinde ise bu kararda değişikliğe gidilebileceği kaydedildi.
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Kamerunlu oyuncu, sezonun ilk yarısında ligde 14 maçta 3 gol, kupada 2 maçta 1 gol, Şampiyonlar Ligi’nde ise 6 maçta 3 gole imza attı.