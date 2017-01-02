Babel’in ismini vermeden, bir oyuncuyu kadroya dahil ettiklerini ve ikincisinin de kesin olacağını söyleyen Orman, “Transfer kolay değil. Oyuncu satmadan alamıyoruz. İkinci transferi kesin yapacağız. Önümüzdeki sene UEFA ile yaptığımız anlaşmanın son senesi. Bu sene de hedefi tutturacağız gibi gözüküyor. UEFA’nın anlaşmasını belki bu sene bitirebiliriz” dedi.



‘ETO’O NASİPSE OLUR’

Samuel Eto’o ile ilgili konuşan Orman, “Sezon başında Antalyaspor ile tatsızlık yaşadık. Geldiler, konuştuk. Nasipse olur. Olmazsa olmaz” ifadesini kullandı. Vodafone Arena ile ilgili soruları da yanıtlayan Orman, “Napoli maçında UEFA yetkilileri geldi. ‘Burada final oynatalım’ dediler. ‘Para verecek misiniz?’ diye sordum. Müracaat ettik. 2019 UEFA finali için ‘mümkün’ dediler” şeklinde konuştu.

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