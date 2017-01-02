BEŞİKTAŞ HABERLERİ
02 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Fikret Orman
FUTBOL

Fikret Orman'dan taraftara transfer müjdesi!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, BJK TV’de açıklamalarda bulundu

02 Ocak 2017 Pazartesi, 09:14:31 Güncelleme: 12:21:32

Babel’in ismini vermeden, bir oyuncuyu kadroya dahil ettiklerini ve ikincisinin de kesin olacağını söyleyen Orman, “Transfer kolay değil. Oyuncu satmadan alamıyoruz. İkinci transferi kesin yapacağız. Önümüzdeki sene UEFA ile yaptığımız anlaşmanın son senesi. Bu sene de hedefi tutturacağız gibi gözüküyor. UEFA’nın anlaşmasını belki bu sene bitirebiliriz” dedi.

‘ETO’O NASİPSE OLUR’
Samuel Eto’o ile ilgili konuşan Orman, “Sezon başında Antalyaspor ile tatsızlık yaşadık. Geldiler, konuştuk. Nasipse olur. Olmazsa olmaz” ifadesini kullandı. Vodafone Arena ile ilgili soruları da yanıtlayan Orman, “Napoli maçında UEFA yetkilileri geldi. ‘Burada final oynatalım’ dediler. ‘Para verecek misiniz?’ diye sordum. Müracaat ettik. 2019 UEFA finali için ‘mümkün’ dediler” şeklinde konuştu.

HABERTÜRK SPOR

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Şaşırtan akrabalıklar
MAGAZİN

Oğlu da ünlüymüş...
Beşiktaş Ryan Babel'i borsaya bildirdi
FUTBOL

Beşiktaş yeni transferini borsaya bildirdi
Günün öne çıkan transfer dedikoduları (2 Ocak 2017)
FUTBOL

Galatasaray'ın istediği futbolcuyu kadro dışı ...
Beşiktaş'tan Aboubakar kararı!
FUTBOL

Beşiktaş'tan flaş Aboubakar kararı!