Ibrahimovic: Beni eleştirenlere laflarını yedirdim!

Premier Lig'de 18 maçta 12 gole ulaşan Zlatan Ibrahimovic, İngiltere'ye geldiğinde kendisini hedef alanlarla ilgili konuştu.

PSG'de parlak bir dönem geçirdikten sonra geçtiğimiz yaz Man United'a transfer olan Ibra ile ilgili o dönem, Premier Lig'de başarılı olmasının zor olacağı yönünde haberler yapılmıştı.

Ancak Ibra, ligde 12 ve toplamda 17 gole ulaştı. Konuyla ilgili konuşan Zlatan, "Premier Lig'e geldim ve herkes bunun mümkün olmadığını düşündü. Ancak bunu diyenlere laflarını yedirdim" ifadelerini kullandı.

(Goal)