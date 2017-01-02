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Yasin Öztekin
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Yasin Öztekin kadro dışı

Galatasaray'da Yasin Öztekin, Tuzlaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyl süresiz olarak kadro dışı bırakıldı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 13:06:40 Güncelleme: 14:46:48

Galatasaray'da Tuzlaspor maçının ilk ağır faturası Yasin Öztekin'e kesildi. Sarı Kırmızılı Yönetim, Yasin Öztekin'i süresiz kadro dışı bıraktı.

Bu sezon ikinci kez yönetimin disiplin kıskacına giren Yasin Öztekin, sezon içinde de kadro dışı bırakılmış ve teknik direktör Riekerink'in uzlaştırıcı tavrı nedeniyle bir hafta aradan sonra takımla antrenmalara çıkmasına izin verilmişti.

Ardından kadroda yeniden kendine yer bulan Yasin Öztekin son haftalarda gol atmaya başlayınca yönetimden ücretine zam yapılması için yine menajeri aracılığıyla haber göndermeye başlamıştı. Yönetim, Yasin Öztekin'in bu isteğine kayıtsız kalınca yıldız oyuncu Tuzlaspor maçında kasıtlı bir şekilde 5 dakika içinde kendini çift sarı karttan attırdı.

Galatasaray Yönetimi, Yasin hakkında kararını gözden geçirirken, Yasin ise Umre'ye giderek sosyal medyada umre kıyafetleri ile fotoğraf paylaştı. Sarı Kırmızılı yönetim ise aldığı kararla Yasin'i affetmedi ve süresiz kadro dışı bıraktı. Bu sürede Yasin'in A2 takımla ya da tek başına Florya Metin Oktay tesisleri'nde çalışmasına izin verilecek. Ücretine zam yapılmayacağı gibi sözleşmesi uzatılmayacak ve sözleşmesi bittiğinde ise gönderilecek. Bu sürede Yasin'i isteyen bir kulüp çıkarsa transferine kesinlikle zorluk çıkarılmayacak ve bonservisi acilen verilecek.

(DHA)

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YORUMLAR 5
  • Misafir 39 dakika önce
    Umreye gittigi icin olmasın
  • Misafir 42 dakika önce
    vazgeçilmez değil
  • Misafir 1 saat önce
    Yasin iyi futbolcu ancak daha çok disiplinli olması gerekir!
  • Misafir 2 saat önce
    bravo süper haber
  • Misafir 3 saat önce
    bu kaçıncı yaaaa
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