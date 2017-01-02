TRABZONSPOR HABERLERİ
03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
FUTBOL

Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi!

Trabzonspor Portekizli futbolcu Joao Pereira ile görüşmelere başladıklarını KAP'a duyurdu

02 Ocak 2017 Pazartesi, 19:08:17 Güncelleme: 20:09:11

Trabzonspor Kulübü, en son Portekiz'in Sporting Lizbon takımında forma giyen sağ bek oyuncusu Joao Pereira ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Joao Pedro Da Silva Pereira'nın kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

32 yaşında 1,72 boyundaki oyuncu, bu sezon Sporting Lizbon takımında UEFA Şampiyonlar Ligi maçları da dahil olmak üzere toplam 14 karşılaşmada 1186 dakika forma giymişti.

Joao Pereira

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Yolcu otobüsü alev alev yandı
GÜNDEM

Yolcu otobüsü alev alev yandı
Satranç Federasyonu'ndan "Cübbeli Ahmet Hoca" açıklaması
DİĞER

Federasyon'dan Cübbeli açıklaması!
Ankara Emniyet Müdürlüğünde görev değişimleri
GÜNDEM

Ankara emniyetinde yeni görevlendirmeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a liderlerden taziye telefonu
GÜNDEM

Üç liderden Erdoğan'a taziye telefonu