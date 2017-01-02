Manchester City: 2 - Burnley: 1 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Manchester City sahasında Burnley'i konuk etti. Manchester City maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 58'de Gael Clichy ve 62'de Sergio Agüero kaydetti. Burnley'in tek sayısı 70'te Ben Mee'den geldi.
Öte yandan Manchester City'de Fernandinho 32. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Manchester City puanını 42'ye yükseltti. Burnley ise 23 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Manchester City deplasmanda Everton ile karşılaşacak. Burnley ise sahasında Southampton'u konuk edecek.
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