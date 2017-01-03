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FUTBOL

Dört büyüklerin 2000'li yıllardaki en iyi ara transferleri

02 Ocak 2017 Pazartesi, 21:51:43

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    Devre arası transfer dönemi için geri sayım başlarken, dört büyüklerin 2000'li yıllarda yapmış oldukları en başarılı ara transferler...

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    WESLEY SNEIJDER (GALATASARAY, 2012-13)
    Galatasaray'ın sansasyonel bir hamleyle Inter'den 8 milyon avro karşılığında kadrosuna kattığı Hollandalı yıldız, sarı-kırmızılı takıma Drogba ile birlikte seviye atlattı. Halen takımının en önemli ismi konumunda...

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    DIDIER DROGBA (GALATASARAY, 2012-13)
    Sneijder'ın hemen sonrasında Shanghai Shenhua'dan transfer edildi. İlerleyen yaşı ve Çin'deki kariyeri nedeniyle bazı kesimler tarafından yadırgansa da, sergilediği performansla adeta küllerinden doğru. 1.5 sezonunu geçirdiği Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra da yeniden Chelsea'ye döndü.

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