Dört büyüklerin 2000'li yıllardaki en iyi ara transferleri
02 Ocak 2017 Pazartesi, 21:51:43 | Güncelleme: 03 Ocak 2017 Salı, 09:26:47
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Devre arası transfer dönemi için geri sayım başlarken, dört büyüklerin 2000'li yıllarda yapmış oldukları en başarılı ara transferler...
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WESLEY SNEIJDER (GALATASARAY, 2012-13) Galatasaray'ın sansasyonel bir hamleyle Inter'den 8 milyon avro karşılığında kadrosuna kattığı Hollandalı yıldız, sarı-kırmızılı takıma Drogba ile birlikte seviye atlattı. Halen takımının en önemli ismi konumunda...
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DIDIER DROGBA (GALATASARAY, 2012-13) Sneijder'ın hemen sonrasında Shanghai Shenhua'dan transfer edildi. İlerleyen yaşı ve Çin'deki kariyeri nedeniyle bazı kesimler tarafından yadırgansa da, sergilediği performansla adeta küllerinden doğru. 1.5 sezonunu geçirdiği Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra da yeniden Chelsea'ye döndü.
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BURAK YILMAZ (TRABZONSPOR, 2009-10) Bordo-mavili ekipteki ilk sezonunda 11 maçta 3 gol atsa da son maçta Fenerbahçe'ye attığı kritik gol şampiyonluğun Bursa'ya taşınmasını sağladı. Ertesi sezon büyük bir patlama yaşayan oyuncu 30 maçta 19 gol kaydetti ve takımının şampiyonluk yarışında yer almasını sağladı.
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YUSUF ŞİMŞEK (BEŞİKTAŞ, 2008-09) O sezonu çifte kupa ile tamamlayan Mustafa Denizli'nin Beşiktaş'ı tecrübeli oyuncu Yusuf Şimşek'ten de müthiş bir katkı aldı. Özellikle Galatasaray maçında attığı kritik gol Beşiktaş'ın sezonu mutlu sonla noktalamasında kritik bir önem arz ediyordu.
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FABIAN ERNST (BEŞİKTAŞ, 2008-09) 2008-09 sezonunda şampiyonluk yarışında Sivasspor ile çekişen Beşiktaş'a ara transferde yapılan Ernst takviyesi müthiş bir verim sağladı. Cisse ile müthiş bir ikili oluşturan Alman orta saha oyuncusu sezonun çifte kupa ile kapatılmasında ve Denizli'nin kahin ilan edilmesinde çok önemli bir pay sahibi oldu.
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ONUR KIVRAK (TRABZONSPOR, 2007-08) Ersun Yanal tarafından devre arasında transfer edilen oyuncu ilk sezonunda sadece 4 maçta görev alabildi. Ertesi sezonda da sadece 2 Türkiye Kupası'nda bordo mavili takımın formasını giyebilen Onur'un yıldızı 2009-10 ve 2010-11 sezonlarında parladı ve kaptanlığa kadar yükseldi.
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BOBO (BEŞİKTAŞ, 2005-06) 2005-06 sezonu Beşiktaş için kabus gibi geçiyordu. Ancak devre arasında yapılan Bobo transferi siyah beyazlıların yüreğine su serpen bir transfer oldu. İlk sezonunda ligde 14 maçta 5 gol atan Brezilyalı oyuncu, kupada da 7 maçta 4 gol kaydetti ve takımının sezonu Türkiye Kupası ile noktalamasında katkı sağladı ve uzun süre siyah-beyazlı takımın formasını giydi.
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NICOLAS ANELKA (FENERBAHÇE, 2004-05) İlk sezonunda istenilen performansı yakalayamasa da 14 maçta 4 gol kaydederek takımının şampiyonluğunda önemli bir pay sahibi oldu. Ertesi sezon kendisini bulan oyuncu, 25 maçta 10 gol attı ancak Denizli'de kaçan şampiyonluk sonrası karışan Fenerbahçe ile bağlarını kopartarak Premier Lig'e geri döndü.
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FRANCK RIBERY (GALATASARAY, 2004-05) Metz'den Galatasaray'a transfer olduğunda aynı dönemde Fenerbahçe de Nikolas Anelka'yı transfer ettiği için "Anelka'nın bonusu" olarak anılıyordu. Ancak Ribery çabukluğu ve kanattaki etkinliği ile herkesi kısa sürede büyüledi. Sezon sonunda ise alacaklarını vaktinde alamadığını iddia ederek bedelsiz olarak Marsilya'ya transfer oldu. Halen Bayern Münih'in en önemli kozlarından birisi...
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MARCIO NOBRE (FENERBAHÇE, 2003-04) Devre arasında transfer edilen Mert (Marcio) Nobre oynadığı 18 karşılaşmada 12 gol atarak takımının Beşiktaş ile arasındaki puan farkını kaatmasını sağlamış ve şampiyonluktaki başrol isimlerden biri olmayı başarmıştı. Nobre sonraki sezonda da 45 maçta 22 gol atarak yine sarı lacivertli takımla şampiyonluk tatmıştı. (Goal)