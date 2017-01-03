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Mitchell te Vrede
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Mitchell te Vrede Boluspor'da!

Boluspor Hollandalı golcü Mitchell te Vrede ile sözleşme imzaladı

03 Ocak 2017 Salı, 13:45:56 Güncelleme: 14:29:06

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor Hollanda 1. Lig takımlarından Heerenveen'de forma giyen 25 yaşındaki forvet Mitchell te Vrede'ni renklerine bağladı.

İlk yarıyı 26 puanla 5. sırada kapatan Boluspor devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar, Hollanda ligi takımlarından Heerenveen'de forma giyen forvet Mitchell te Vrede ile anlaşmaya vardı. 1.91'lik boyuyla hava toplarında etkili olan Hollandalı oyuncunun Antalya kampına katılacağı belirtildi. Boluspor devre arasında 8 oyuncuyla yollarını ayırmıştı.

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