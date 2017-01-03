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Salih Dursun
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Salih Dursun, Antalyaspor antrenmanında

Antalyaspor'un Galatasaray'dan kiraladığı Salih Dursun Belek kampına katıldı

03 Ocak 2017 Salı, 13:50:57 Güncelleme: 13:52:16

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, ikinci devre hazırlık kampına Belek Turizm Bölgesi'nde yaptığı ilk antrenmanla başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmana Eto'o ile yabancı futbolcular katılmadı. Yabancı futbolcuların yarın yapılacak antrenmanda yer alacağı belirtildi.

Günde iki antrenmanla 1 haftalık Belek kampını sürdürecek Antalyaspor, antrenmana koşu ve ısınmayla başladı. Top kapma ve pas çalışması yapan kırmızı beyazlılar, koordinasyon çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

SALİH DURSUN ANTRENMANA KATILDI
Antrenmana Antalyaspor'un Galatasaray'dan kirladağı eni transferi Salih Dursun da katıldı. Antrenman öncesi yeni takım arkadaşlarıyla kısa süre sohbet eden Salih Dursun'un top kapma ve pas çalışmasında neşeli olduğu gözlendi.
Antalyaspor'un Hasan Subaşı Tesisleri'nde bugün düzenlenecek törende Salih Dursun, kendisini kırmızı beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. Antalyaspor'un satın alma opsiyonlu 6 aylık kiralık olarak Salih Dursun'u transfer ettiği öğrenildi.

Diğer yandan kaleci Ferhat ise dizinden ameliyat olduktan sonra takımla ilk kez antrenmana çıktı.

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