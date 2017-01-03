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Galatasaray, Hamit Altıntop'un sözleşmesini feshetti!

Galatasaray, Kolbeinn Sigthorsson'un ardından Hamit Altıntop'un da sözleşmesini feshetti

03 Ocak 2017 Salı, 14:32:43 Güncelleme: 14:47:38

Galatasaray, Hamit Altıntop'un sözleşmesini fesh etti. Sarı Kırmızılı kulüpte maç başına ücret ile oynayan Hamit Altıntop'un sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedildi ve gurbetçi yıldızın Galatasaray macerası sona erdi.

Hamit Altıntop 2012 yılında Ünal Aysal döneminde Real Madrid'den transfer edilmiş ancak Sarı Kırmızılı forma ile bekleneni karşılayamayıp, sürekli sakatlıklarla boğuşmuştu. Bu sezon da geçen sezondan kalan alacağının ödenmesinin yanı sıra maç başına sözleşme yapılıp 1 yıllık kontrat imzalanan Hamit Altıntop, Rikerink ile de yıldızını barıştıramayıp maçların çoğunda tribünde oturmuştu.

Galatasaray Hamit Altıntop'a geçen yıldan kalan alacağını ve bu sezon elde ettiği maç ücretini taksitlerle ödeyecek. Hamit Altıntop'da böylece sezonun ikinci yarısında Sarı Kırmızılı ekipte olmayacak.(DHA)

Sarı-Kırmızılılar, 29 Aralık'ta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, 400 bin Euro fesih tazminatı ödeyerek Kolbeinn Sigthorsson ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 15 dakika önce
    Utanmadan bide üste para alarakmı ayrılmış????
  • Misafir 35 dakika önce
    emekliliğinede az kalmıştı ayıp olmuş
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