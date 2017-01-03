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Alberto Aquilani
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Sassuolo, Alberto Aquilani'yi kiraladı!

Sassuolo, Pescara'dan Alberto Aquilani'yi kiralık olarak renklerine bağladı

03 Ocak 2017 Salı, 15:16:13 Güncelleme: 15:18:06

Sassuolo Kulübü'nden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Aquilani'nin sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi.

İtalya'da Pescara'nın yanı sıra Roma, Juventus, Milan, Fiorentina, İngiltere'de Liverpool ve Portekiz'de Sporting Lizbon forması giyen tecrübeli futbolcu, bu sezon çıktığı 9 maçta birer gol ve asistle oynadı.

Serie A'da 18 haftada 17 puan toplayan Sassuolo, 16. sırada bulunuyor. Pescara ise 9 puanla son sırada yer alıyor.

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