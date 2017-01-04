Bournemouth: 3 - Arsenal: 3 | MAÇ SONUCU

Bournemouth-Arsenal maçı! İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Bournemouth ile Arsenal karşı karşıya geldi. Vitality Stadium'da oynanan mücadele 3-3 sonuçlandı.

Bournemouth, 16. dakikada Charlie Daniel, 21. dakikada penaltıdan Callum Wilson, 58. dakikada Ryan Fraser ile skoru 3-0 yaptı. Arsenal, 70. dakikada Alexis Sanchez ve 75. dakikada Lucas Perez ile farkı 1'e indirip son dakikalarda büyük bir baskı kurdu ve 90+1. dakikada skoru eşitledi.

Bournemouth'ta Simon Francis 82. dakikada, Aaron Ramsey'e yaptığı hareketten sonra hakem Michael Oliver tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Arsenal, daha önce 4 kez karşılaşıp sadece 1 gol yiyerek 4 kez mağlup ettiği Bournemouth'u ilk kez mağlup edememiş oldu.

Arsenal'in Türk yıldızı Mesut Özil, hastalığı nedeniyle bu maçta forma giyemedi.

Bu sonucun ardından Bournemouth puanını 25'e, Arsenal ise 41'e yükseltmiş oldu. Bournemouth, bir sonraki maçında Hull City'e konuk olacak. Arsenal, Swansea City deplasmanına gidecek.

Günün diğer maçlarında, puan cetvelinde son sırada yer alan Swansea City, deplasmanda Crystal Palace'ı 2-1, Stoke City ise sahasında Watford'u 2-0'lık skorlarla mağlup etti.