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Zeki Yıldırım
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Zeki Yıldırım: "Milli takımda oynama hedefim var"

Antalyaspor'un başarılı orta saha futbolcusu Zeki Yıldırım, "Her Türk futbolcusunun istediği gibi benim de milli takımda oynama hedefim var. İnşallah hedeflerime yükselirim" dedi

04 Ocak 2017 Çarşamba, 10:25:56 Güncelleme: 10:26:50

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Belek kampı devam ediyor. Kırmızı beyazlılar, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kamp çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezon gösterdiği performansla dikkati çeken Zeki Yıldırım, 14 maçta 1063 dakika görev aldı. Teknik direktör Çalımbay'ın kadroda vazgeçmediği isimler arasında yer alan başarılı orta saha oyuncusu, kamptaki antrenmanlarda da hırsıyla dikkati çekti.

"ÜST SIRALARA ÇIKMAK İSTİYORUZ"
Kamp çalışmalarını güzel geçirip ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlanmak istediklerini vurgulayan Zeki Yıldırım, Gaziantepspor deplasmanından iyi sonuçla dönmek istediklerini vurguladı. Kampın takım arkadaşları ve kendisi için sakatlanma yaşamadan geçmesini dileyen Zeki, hedeflerini anlattı...

Takım olarak hedefledikleri üst sıralara yükselmek için çaba göstereceklerini anlatan Zeki, "Ligi takımımız için en iyi yerde bitirmek istiyoruz dedi. Ligin ilk yarısındaki başarılı performansını ikinci yarıda yükselterek devam ettirmek istediğini vurgulayan Zeki Yıldırım, Her Türk futbolcusunun istediği gibi benim de milli takımda oynama hedefim var. İnşallah hedeflerime yükselirim" dedi.

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