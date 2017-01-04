Günün öne çıkan transfer dedikoduları (4 Ocak 2017)
04 Ocak 2017 Çarşamba, 11:09:55 | Güncelleme: 11:16:21
1
1|18
Ahmet Çalık için G.Birliği ile anlaşamayan Aslan’a Brezilyalı Vitor Hugo da pahalı geldi. Hedefteki isim M'Boro forması giyen Daniel Ayala. 1.90 boyundaki İspanyol stoperin bonservisi 2 milyon euro. Bu arada Denayer de yeniden gündemde. (Fotomaç)
2
2|18
Marca, Galatasaray'ın Alexandre Pato ile ilgilendiğini yazdı. Haberde Corinthians'tan 3 milyon Euro'ya transfer edilen oyuncu için iyi bir teklif gelmesi halinde İspanyol ekibinin Pato'nun gidişine onay vereceği ifade edildi. Podolski'nin Çin ve Brezilya'dan gelen tekliflere ‘Evet' demesiyle birlikte gelecek parayı Pato'nun transferinde kullanmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, 27 yaşındaki Sambacı için kesenin ağzını açacak.
3
3|18
Beşiktaş yönetiminin; 10 numara ve orta sahada görev yapan Aaron Hunt için Hamburg’a satın alma opsiyonlu kiralama teklif edeceği belirtildi. (Fotomaç)
HABERİN DEVAMI
4
4|18
Yeşil Burun Adaları Milli Takımı forması giyen ve Hollanda pasaportu da taşıyan Rodrigues, hayranı olduğu Sneijder ile oynama şansını tepemeyeceğini söyledi. PAOK’un 4 milyon Euro talebine karşılık Cimbom, teklifini 3.5 milyon Euro’ya çıkardı. (Fanatik)
5
5|18
Teknik direktör Ersun Yanal, Ndiaye için ısrarlı bir şekilde, "İskeletimizi onun üzerinde kurarız. Bize önemli katkılar sunabilir" ifadelerini kullanması üzerine bordo-mavili kulübün bonservis bedeli olarak 3 milyon 500 bin euro'yu ödemeyi bile göze aldığı öğrenildi. Trabzonspor yöneticileri, Ndiaye transfer için, "Zor ama imkansız değil. Transferin gerçekleşmesi için tüm şartlarımızı zorlayacağız" dedi. (Fotomaç)
6
6|18
Babel’den sonra bir an önce stoper transferini de bitirmek için yoğun bir mesai harcayan Beşiktaş Yönetimi, tüm yoğunluğunu Felipe Aguilar ile Matej Mitrovic üzerine vermeye başladı. (Milliyet)
HABERİN DEVAMI
7
7|18
Gregory van der Wiel, Fenerbahçe yönetiminin kendisine "kadro dışı bırakıldığı" bildirmesinden birkaç gün sonra bir röportaj vermişti. Bu röportajında, "Ayrılmaya niyetim yok. Bu kulüpte, İstanbul'da, Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutluyum" diye açıklama yapmıştı. Fenerbahçeli yöneticiler, "Bu röportajları, bu açıklamaları kendini kurtarmak için yaptığını öğrendik. Yarın-bugün FIFA'lık olursak, 'Ben mutluydum. Kulüple sorun yaşamıyordum. Hiçbir neden yokken beni kadro dışı bıraktılar' diyecek, böylece kendini haklı gösterecek. Ama biz bu tuzağa düşmeyiz. Kadro dışı kalmasını gerektirecek birçok neden var. Hem de delilleriyle" dediler. (Fotomaç)
8
8|18
Galatasaray, 30 yaşındaki deneyimli kalecisi Fernando Muslera'nın 2018'de bitecek kontratını 2021'e kadar uzatma kararı aldı. (Sporx)
9
9|18
F.Bahçe’nin, Chelsea’nin listesinde olduğu ileri sürülen Kjaer’i kaybetmeye hiç niyeti yok. Israr edene ise yanıt bir yöneticiden geldi: Getirsinler 20 milyon euro’yu verelim. (Fotomaç)
HABERİN DEVAMI
10
10|18
10 numara adaylarında gerek parasal, gerek İstanbul'da yaşanan olaylar nedeniyle istediğine ulaşamayan Fenerbahçe, Brezilyalı Alan Patrick'i gündemine aldı. Listede yer alan Robin Quaison'u son tercih olarak düşünen Fenerbahçe, Alan Patrick için Shakhtar Donetsk'e kiralık teklif yaptı. Fenerbahçe, Shakhtar'ı kiralık anlaşma için ikna etmeye çalışıyor. (Fotospor)
11
11|18
Oğuzhan ve Quaresma gibi yıldızlar bir sezon için 1 milyon 650 bin euro kazanırken, 31 yaşındaki Babel'e 6 ay için ödenecek 1.2 milyon euro tartışmalara neden oldu. Aboubakar'ın aldığı yüksek rakama (3.3 milyon euro) takılan Q7'nin; Babel'e ödenecek rakamdan sonra menajerine 2.5 milyon euro'dan aşağı kesinlikle imza atmayacağını ilettiği bildirildi. (Fotomaç)
12
12|18
Trabzonspor Emmanuel Mas'ın transfer edildiği San Lorenzo'da forma giyen Martín Cauteruccio için girişimlerini hızlandırdı. Çok sayıda oyuncu ile görüşen bordomavili yöneticiler, özellikle Meksika ve Portekiz kulüplerini peşinden koşturan Cauteruccio için de çok cazip bir teklif sunacağı ifade edildi.
HABERİN DEVAMI
13
13|18
Galatasaray, Vitesse'de forma giyen ve birçok takımın talip olduğu Marvelous Nakamba'ya kanca attı. Zimbabve ile Afrika Kupası'nda yer alan Marvelous Nakamba'yı isteyen takımlar arasında Anderlecht, Wolfsburg, Hamburg ve Everton'un da bulunduğu belirtildi. (Fotospor)
14
14|18
Antalyaspor Samuel Eto'o'yu bırakmazsa Beşiktaş eski golcüsü Demba Ba'yı gündemine alacak. 5.5 ay önce bacağı kırılan ve martta sahalara dönme hazırlığı yapan Demba Ba, Çin'de formasını giydiği Shanghai Shenhua'nın Tevez'i almasının ardından Beşiktaş yönetimine geri dönmek istediğini iletti.
15
15|18
Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, bir ay önce Arjen Robben için şartları zorlayan bir teklif yaptı. Hatta Sneijder bile devreye sokuldu ancak Robben, Türkiye'ye gelmedi. (Fotospor)
HABERİN DEVAMI
16
16|18
Almanya'dan Kicker, 100 milyon Euro'luk transfer bütçesi bulunan 1860 Münih'in ilk transferinin Yasin Öztekin olacağını iddia etti. 1860 Münih'in başına geçen Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın Yasin Öztekin'e talip olduğu yazıldı. (Fotospor)
17
17|18
Bir dönem Beşiktaş, Eskişehirspor ve Trabzonspor formaları giyen Şanlıurfasporlu golcü Batuhan Karadeniz, yeniden büyük kulüplerin radarına girmeyi başardı. Bu sezon 14 maçta 5 gol, 1 asist üreterek eski günlerine dönüş sinyalleri veren yetenekli forvet ile Adanaspor’un ilgilendiği ortaya çıktı. (Fanatik)
18
18|18
Uzunca bir zamandır Beşiktaş'ın gündeminde olan Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o 1.5 yıllığına Beşiktaş'a transfer olmayı kabul etti. Samuel Eto'o'ya karşılık Beşiktaş, Antalyaspor'a Ömer Şişmanoğlu ve bir miktar para verilecek. Beşiktaş, Samuel Eto'o için bugün son görüşmeyi Antalya'da yapacak ve imzalar atılacak. (Sabah)