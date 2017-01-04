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FUTBOL

Günün öne çıkan transfer dedikoduları (4 Ocak 2017)

04 Ocak 2017 Çarşamba, 11:09:55

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    Ahmet Çalık için G.Birliği ile anlaşamayan Aslan’a Brezilyalı Vitor Hugo da pahalı geldi. Hedefteki isim M'Boro forması giyen Daniel Ayala. 1.90 boyundaki İspanyol stoperin bonservisi 2 milyon euro. Bu arada Denayer de yeniden gündemde. (Fotomaç)

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    Marca, Galatasaray'ın Alexandre Pato ile ilgilendiğini yazdı. Haberde Corinthians'tan 3 milyon Euro'ya transfer edilen oyuncu için iyi bir teklif gelmesi halinde İspanyol ekibinin Pato'nun gidişine onay vereceği ifade edildi. Podolski'nin Çin ve Brezilya'dan gelen tekliflere ‘Evet' demesiyle birlikte gelecek parayı Pato'nun transferinde kullanmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, 27 yaşındaki Sambacı için kesenin ağzını açacak.

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    Beşiktaş yönetiminin; 10 numara ve orta sahada görev yapan Aaron Hunt için Hamburg’a satın alma opsiyonlu kiralama teklif edeceği belirtildi. (Fotomaç)

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