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FUTBOL

Hangi yıldızlar takımlarından ayrılabilir?

04 Ocak 2017 Çarşamba, 11:44:58

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    ISCO - REAL MADRID | Yıldız orta saha oyuncusunun adı en son Arsenal, Fenerbahçe, Chelsea & Man City ile anıldı.

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    GABIGOL - INTER | Inter'de şans bulamayan Gabigol'ün adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile geçiyor.

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    DEPAY - MAN UNITED | İngiltere'deki geleceği tartışılan oyuncunun adı Fenerbahçe ile de geçiyor ancak Roma da kiralamak istiyor.

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