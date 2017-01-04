04 Ocak 2017 Çarşamba, 11:44:58 | Güncelleme: 11:54:10
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ISCO - REAL MADRID | Yıldız orta saha oyuncusunun adı en son Arsenal, Fenerbahçe, Chelsea & Man City ile anıldı.
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GABIGOL - INTER | Inter'de şans bulamayan Gabigol'ün adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile geçiyor.
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DEPAY - MAN UNITED | İngiltere'deki geleceği tartışılan oyuncunun adı Fenerbahçe ile de geçiyor ancak Roma da kiralamak istiyor.
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CENGİZ ÜNDER - BAŞAKŞEHİR | Abdullah Avcı'nın göz bebeklerinden Cengiz'in adı son olarak Beşiktaş ile anıldı ve ara transferde daha çok konuşulacak gibi...
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IBARBO - PANATHINAIKOS | Birçok takımın gözü ara transfer için onun üzerinde. Dedikdular bunlardan birinin Galatasaray olduğunu söylüyor.
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GÖKHAN TÖRE - WEST HAM | Gökhan Töre'nin ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.
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NIASSE - EVERTON | İstenmeyen adam ilan edilen Niasse, Süper Lig'e dönebilir.
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NURİ ŞAHİN - DORTMUND | Eski formunu kovalayan Nuri'nin de adı ara transferde geçiyor.
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FERNANDAO - FENERBAHÇE | Advocaat'ıın gözüne giremeyen Fernandao ile Konyaspor ilgili...
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LASS DIARRA - MARSİLYA | Ara transfer döneminde adını sık sık duyacağız.
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SOSA - MILAN | Serie A'da aradığı bulamayan Sosa devre arasında ayrılırsa, bu adres Fenerbahçe olabilir.
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EMENIKE - FENERBAHÇE | Eskisi kadar şans bulamayan Emenike de ara transfer için sıcak isimlerden olacak.
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VISCA - BAŞAKŞEHİR | Ocak ayında Başakşehir'in kapısı sık sık çalınabilir.
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RODALLEGA - AKHİSAR | ismi son olarak Trabzonspor ile geçti.
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BURAK YILMAZ - BEIJING GUOAN | Yeniden Türkiye veya Avrupa'yı gündemine alabilir.
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VAN DER WIEL - FENERBAHÇE | Dikiş tutturamayan Wiel, ara transferde ayrılabilir.
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SCHWEINSTEIGER - MAN UNITED | Mourinho tarafından zaman zaman düşünülmeye başlasa da, ara transferde dedikodular içinde yer alacak.
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ADEBAYOR | Devre arası ile beraber yeniden futbola dönebilir.
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NAVAS - MAN CITY | Guardiola'nın aklında bu isim ile ilgili soru işaretleri var.
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MUHAMMET DEMİR - TRABZONSPOR | Devre arasında Trabzonspor'dan ayrılabileceği söyleniyor.
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GIGNAC - TIGRES | Sürpriz bir şekilde Meksika'ya giden Gignac, ara transferde Avrupa defterini açabilir.
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MARCO VAN GINKEL - CHELSEA | Fenerbahçe'nin ilgilendiği Van Ginkel, bu sezon forma şansı bulamadığı Chelsea'den ayrılabilir.
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ARDA TURAN - BARCELONA | Barça'daki yıldızımız Arda Turan'ın büyüsüne Çinliler de kapılmış durumda... Milli yıldızımız kariyer gemisinin rotasını oraya çevirebilir.
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FREDY GUARIN - SHANGHAI GREENLAND | Fenerbahçe'nin bir dönemler peşinden çok koştuğu yıldız isim Çin'den ayrılmaya karar verdiğini geçtiğimiz günlerde deklare etti. Yolu tekrar Fenerbahçe ile kesişebilir.
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MEHMET EKİCİ - TRABZONSPOR | Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mehmet Ekici henüz kulübüyle sözleşme yapmadı. Mehmet Ekici'nin rotası devre arasında İstanbul kulüpleri olabilir.
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PODOLSKI | Çin'in Alman yıldızı ilgisi aşikar. Transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılıp çok uzak diyarlara gidebilir.
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SAMUEL ETO'O - ANTALYASPOR | Beşiktaş'ın listesindeki 1 numaralı isim olan Kamerunlu golcü bu kez İstanbul'un yolunu tutabilir.
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MERGIM MAVRAJ - KÖLN | Beşiktaş ve Galatasaray'ın ilgilendiği Mavraj'ın yolu Türkiye ile kesişebilir.
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YASİN ÖZTEKİN - GALATASARAY | 1860 Münih'e giden Vitor Pereira'nın istediği Yasin Öztekin kariyerini Avrupa'da sürdüren oyuncular listesine adını yazdırabilir.
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MAHLAMBI - BIDVEST WITS | Afrikalı genç yeteneğin peşine düşen Galatasaray, oyuncuyu transfer edebilir.
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MOUSSA SOW - FENERBAHÇE | Fenerbahçe'de kiralık oynayan Moussa Soweşata'ya birçok Çin Ligi takımı talip olmuş durumda... Kulübü oyuncusunu Çin'e satarsa Fenerbahçe'ye de bu transfer için para ödeyebilir.
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COUTINHO | Klopp onunla mutlu fakat Barcelona'nın ilgisi Brezilyalı'yı cezbediyor. İspanya'ya taşınabilir.
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MORATA | Real Madrid'e geri döndü ama mutsuz. Juventus'u özlemiş durumda. Adı İtalyan deviyle yeniden anılıyor.
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KOLASINAC - SCHALKE | Man City ve Liverpool'un ilgisi üzerinde olan başarılı oyuncu ara transferde kopabilir.
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BEN ARFA - PSG | Yeteri kadar şans bulamıyor ve adı Fenerbahçe ile de geçti.
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LAYUN - PORTO | Borussia Dortmund’un Porto’dan Miguel Layun ile ilgilendiği iddia edildi.
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BEN GIBSON - M'BROUGH | Chelsea peşinde. Konuşulan rakam ise 40 Milyon Euro...
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VAN DIJK - SOUTHAMPTON | Defans oyuncusu ile en ciddi Liverpool ilgileniyor ve Man City'nin de gözü üzerinde.
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VIDAL - BARCELONA | Barça'da bekleneni veremiyor ve devre arasında ayrılabilir.
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YOUNG - MAN UNITED | Everton, West Bromwich Albion, Watford ve Swansea peşinde.
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FABREGAS - CHELSEA | Eski takımı Arsenal'e döneceği dedikoduları var.
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RAMIREZ - MALAGA | Tottenham, Malaga'nın yıldızı ile ciddi şekilde ilgileniyor.
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SCHNEIDERLIN - MAN UNITED | Mourinho onu pek düşünmüyor ve Milan peşinde.
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LUKAKU - EVERTON | Yıldız ismin adı PSG ile geçiyor. Ibra'nin boşluğunu doldurabilir mi?
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BACCA - MILAN | PSG'nin ara transfer için ilgilendiği bir başka yıldız.
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SRNA - SHAKHTAR | Barcelona, Dani Alves'ten sonra bir türlü dolduramadığı sağ beki Shakhtar Donetsk'in Hırvat oyuncusu Darijo Srna'yla kapatacak.