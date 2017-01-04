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Sergen Yalçın
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Sergen Yalçın Kayserispor'da

Kayserispor teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın'la anlaşmaya vardı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 16:54:15 Güncelleme: 17:11:37

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktörlüğe Sergen Yalçın getirildi.

Kayserispor'un 18 Ocak Çarşamba günü yapılacak olağanüstü kongresinde başkanlığa getirilmesi üzerinde mutabık kalınan Erol Bedir, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladıklarını söyledi.

Bedir, anlaşmanın hayırlı olmasını temenni etti.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 4 dakika önce
    Hayırlı olur inşallah. Gelecekte beşiktaşın hocası olman temennisiyle. İbrahim üzülmez ve sergen yalçın ikinize de başarılar..
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