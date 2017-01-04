Sergen Yalçın Kayserispor'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktörlüğe Sergen Yalçın getirildi.
Kayserispor'un 18 Ocak Çarşamba günü yapılacak olağanüstü kongresinde başkanlığa getirilmesi üzerinde mutabık kalınan Erol Bedir, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladıklarını söyledi.
Bedir, anlaşmanın hayırlı olmasını temenni etti.
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Misafir 4 dakika önceHayırlı olur inşallah. Gelecekte beşiktaşın hocası olman temennisiyle. İbrahim üzülmez ve sergen yalçın ikinize de başarılar..00
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