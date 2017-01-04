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Enoch Kofi Adu
FUTBOL

Enoch Kofi Adu, Akhisar Belediyespor’da!

Akhisar Belediyespor, Malmö'de forma giyen Enoch Kofi Adu'yu renklerine bağladı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 19:02:01 Güncelleme: 19:06:11

Akhisar Belediyespor’un İsveç temsilcisi Malmö’den ofansif orta saha oyuncusu Enoch Kofi Adu’yu renklerine bağlayarak dördüncü takviyeyi yaptı. 3.5 yıllık sözleşme imzalayan 26 yaşındaki Ganalı futbolcu kampa katılmak üzere Antalya’ya gitti.

Futbola Gana’nın Liberty Professionals kulübünde başlayan Kofi Adu, 2008-10 yıllarında Fransa’nın Nice, 2010-13 yılları arasında Danimarka’nın FC Nordsjelland, 2013-14 sezonunun ilk yarısında Belçika’nın Club Burugge, ikinci yarısında ise Norveç’in Stabek takımında forma giydi. 2014’te Malmö’ye transfer olan Adu, üç sezondur İsveç’te oynuyor. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Kofi Adu, 6 kez Gana U17, 1 kez de Gana A Milli Takımı’nda görev yaptı.

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