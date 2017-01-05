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Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Ukraynalı Olexandr Karavaev, İstanbul'a geldi

05 Ocak 2017 Perşembe, 00:10:58 Güncelleme: 00:14:41

Tarifeli uçakla Kiev'den İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen 24 yaşındaki futbolcuyu, kulüp yetkilileri karşıladı.

Havalimanından alınarak konaklayacağı otele götürülen Ukraynalı futbolcu, yarın transfer işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçecek.

Karavaev'in, 6 Ocak'ta Antalya'da başlayacak devre arası hazırlık kampında takıma dahil olması bekleniyor.

Bonservisi Shaktar Donetsk'te bulunan ancak Zorya'da kiralık olarak forma giyen genç orta saha oyuncusu, bu sezon oynadığı 24 maçta 6 gol ve 2 asistlik bir performans sergilemişti.

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