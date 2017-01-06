Mehmet Ekici Fenerbahçe'de

06 Ocak 2017 Cuma, 00:17:35 | Güncelleme: 14:05:42
1
1|9
Uzun süredir gerçekleşmesi beklenen transferde pürüzler giderildi ve Aatif’ın da ikna edilmesinden sonra Mehmet Ekici transferinde imza aşamasına gelindi.
2
2|9
Fenerbahçe'de kamp kadrosuna Aatif alınmadı. Transferin kısa süre içinde resmen açıklanması ve iki futbolcunun da yeni takımlarının kamplarına katılması bekleniyor.
3
3|9
Sarı-Lacivertliler uzun süredir hücuma dönük orta saha arayışlarında nihayet hedefe ulaştılar.
HABERİN DEVAMI
4
4|9
İlk etapta Paris Saint Germain’de forma giyen Hatem Ben Arfa ile ilgilenen Fenerbahçe yönetimi yıldız futbolcunun gelmek istemediğini belirtip takımında kalmasıyla Trabzonspor’un yıldızı Mehmet Ekici ile olan görüşmelerini hızlandırdı.
5
5|9
Bordo-Mavili takımdan ayrılmak isteyen ve tercihini de Fenerbahçe’den yana kullanmak isteyen yıldız futbolcu için geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılmıştı.
6
6|9
Trabzonspor’a Aatif Chahechouhe ile birlikte 500 bin Euro verilmesi konusunda anlaşma sağlandı.
HABERİN DEVAMI
7
7|9
TAKIMA KATILACAK Sarı-Lacivertli takımdan ilk etapta ayrılmak istemeyen Aatif Chahechouhe da ikna edilince geriye bir kaç ufak tefek pürüz kalmıştı.
8
8|9
Onlar da dün iki kulübün karşılıklı olarak görüşmesi sonrasında giderildi ve transfer gerçekleşti.
9
9|9
Mehmet Ekici’nin bugün ya da yarın Fenerbahçe’nin Antalya kampına katılması bekleniyor.