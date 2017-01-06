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FUTBOL

Mehmet Ekici Fenerbahçe'de

06 Ocak 2017 Cuma, 00:17:35

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    Uzun süredir gerçekleşmesi beklenen transferde pürüzler giderildi ve Aatif’ın da ikna edilmesinden sonra Mehmet Ekici transferinde imza aşamasına gelindi.

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    Fenerbahçe'de kamp kadrosuna Aatif alınmadı. Transferin kısa süre içinde resmen açıklanması ve iki futbolcunun da yeni takımlarının kamplarına katılması bekleniyor.

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    Sarı-Lacivertliler uzun süredir hücuma dönük orta saha arayışlarında nihayet hedefe ulaştılar.

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