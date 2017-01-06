N'Doye takımdan ayrı koştu

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Gloria Sports Arena'da yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2 pas çalışması yaptı. Basına kapalı bölümde ise taktik çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynandığı bildirildi.

Antrenmana salonda çalışan Güray Vural, Ramil Sheidaev ile sakatlığı bulunan Bero katılmadı. Afrika Uluslar Kupası için Togo Milli Takımı kampında bulunan Serge Akakpo da çalışmada yer almadı.

Sakatlığı geçen Dame N'Doye ise takımdan ayrı koşu yaptı.

ERSUN YANAL'DAN KALECİLERE ÖZEL İLGİ

Teknik direktör Ersun Yanal, antrenman sırasında kaleciler Onur Kıvrak, Estaban ve Furkan Taş'la yakından ilgilendi. Kalenin önüne geçen Yanal, kalecilerine topu oyuna daha etkili sokmaları konusunda uyarılarda bulundu. Bordo-mavililer, hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.