FUTBOL
Süper Lig'de devre arasında kesinleşen transferler
06 Ocak 2017 Cuma, 16:52:22 | Güncelleme: 17:12:05
-
1
1
|
32
Matej Mitrovic - Rijeka -> Beşiktaş
-
2
2
|
32
Sefa Yılmaz - Trabzonspor -> Gaziantepspor
-
3
3
|
32
Emrah Başsan - Galatasaray -> Fortuna Sittard
-
4
4
|
32
Erhan Kartal - Alanyaspor -> Gaziantep BŞB
-
5
5
|
32
Enoch Kofi Adu - Malmö -> Akhisar
-
6
6
|
32
Guy-Michel Landel - Gençlerbirliği -> Alanyaspor
-
7
7
|
32
Luccas Claro - Coritiba -> Gençlerbirliği
-
8
8
|
32
Emmanuel Mas - San Lorenzo -> Trabzonspor
-
9
9
|
32
Egemen Korkmaz - FC Wil -> Başakşehir
-
10
10
|
32
Charles Itandje - Gaziantepspor -> Serbest kaldı
-
11
11
|
32
Gökhan Yılmaz - Antalyaspor -> Bandırmaspor
-
12
12
|
32
Hamit Altıntop - Galatasaray -> Serbest kaldı
-
13
13
|
32
Isaac Promise - Karabükspor -> Giresunspor
-
14
14
|
32
Salih Dursun - Galatasaray -> Antalyaspor
-
15
15
|
32
Joao Pereira - Sporting -> Trabzonspor
-
16
16
|
32
Oleksandr Karavaev - Shakhtar -> Fenerbahçe
-
17
17
|
32
İlker Günaslan - Gaziantepspor -> Erzurumspor
-
18
18
|
32
Ramazan Civelek - Fenerbahçe -> Gaziantep BŞB
-
19
19
|
32
Cheick Diabate - Osmanlıspor -> Metz
-
20
20
|
32
Marcos Pedroso - Figueirense -> Gaziantepspor
-
21
21
|
32
Jonathan Ring - Kalmar -> Gençlerbirliği
-
22
22
|
32
Miral Samardzic - Jianye -> Akhisar
-
23
23
|
32
İrfan Can Kahveci - Gençlerbirliği -> Başakşehir
-
24
24
|
32
Oleksandr Rybka - Dinamo Kiev -> Karabükspor
-
25
25
|
32
Evgen Seleznev - Shakhtar -> Karabükspor
-
26
26
|
32
Ryan Babel - Deportivo -> Beşiktaş
-
27
27
|
32
Olcan Adın - Boştaydı -> Akhisar
-
28
28
|
32
Furkan Soyalp - Bandırmaspor -> Bursaspor
-
29
29
|
32
Timuçin Aşçıgil - Alanyaspor -> Serbest kaldı
-
30
30
|
32
Kolbeinn Sigthorsson - Galatasaray -> Nantes (Geri döndü)
-
31
31
|
32
Daniel Larsson - Gaziantepspor -> Akhisar
-
32
32
|
32
Prejuce Nakoulma - Kayserispor -> Serbest kaldı