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Süper Lig'de devre arasında kesinleşen transferler

06 Ocak 2017 Cuma, 16:52:22

  • 1
    1 | 32

    Matej Mitrovic - Rijeka -> Beşiktaş

  • 2
    2 | 32

    Sefa Yılmaz - Trabzonspor -> Gaziantepspor

  • 3
    3 | 32

    Emrah Başsan - Galatasaray -> Fortuna Sittard

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