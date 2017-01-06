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Matej Mitrovic
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Matej Mitrovic kimdir?

Beşiktaş, Matej Mitrovic ile anlaştığını duyurdu. Peki Matej Mitrovic kimdir?

06 Ocak 2017 Cuma, 16:56:50 Güncelleme: 16:59:01

Matej Mitrovic, 10 Kasım 1993'te Hırvatistan'ın Pozega kentinde dünyaya gelen stoper mevkiisinde oynayan futbolcudur. Futbol hayatına NK Kutjevo takımında başladı ve dikkat çeken bir oyuncu oldu.

Cibalia Vinkovci takımına transfer olarak profesyonel futbol kariyerine ilk adımını attı. 2013 yılına kadar Cibalia Vinkovci takımında forma terleten Matej Mitrovic, 2013-2014 sezonunda başka bir Hırvat takımı olan HNK Rijeka takımına transfer oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde de forma şansı bulan Matej Mitrovic, 11 maça çıktı ve taraftarın beğenisini kazandı. Başarılı bulunmasıyla birlikte Hırvatistan milli takım formasını giyme başarısını elde ederek 2 kez milli oldu.

HNK Rijeka takımında toplamda 100 maçta forma bulan Matej Mitrovic, 5 maçta fileleri havalandırdı. 2016-2017 sezonunda Türkiye'nin köklü kulüplerinden Beşiktaş ile sözleşme imzalayarak Beşiktaş'a transfer oldu.

Beşiktaş'a transfer bedeli ise Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından resmi olarak KAP'a bildirildi;

* 2016-2017 Sezonunda 600.000 Avro,

* 2017-2018 Sezonunda 1.200.000 Avro,

* 2018-2019 Sezonunda 1.200.000 Avro,

* 2019-2020 Sezonunda 1.200.000 Avro Garanti Ücret

** Ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir.

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