Dick Advocaat'tan Volkan Demirel'e: Sorumluluk senin

Teknik direktör Dick Advocaat, ligin ikinci yarısı için kolları sıvadı...

Sarı- Lacivertliler’in tecrübeli hocası dün başlayan ikinci yarı hazırlıkları öncesinde kaptan Volkan Demirel ile görüşerek düşüncelerini dile getirdi. Advocaat bu konuşmada özellikle Volkan’dan büyük beklentiler içinde olduğunu belirtirken önemli sorumluluklar da verdi. Başarılı çalıştırıcı, Volkan ile yaptığı görüşmede, “Bu takımın adeta sembolü gibisin. Böyle oyuncular kulüpler için çok önemlidir. Neredeyse 15 senedir bu takımın formasını giyiyorsun. Kamplarda çalışmalar kadar atmosfer de çok önemlidir” ifadesini kullandı.



‘BENİM BİR YARDIMCIM DA SENSİN’

Hollandalı teknik adam özellikle ligin ikinci yarısında takımın motivasyonunun çok önemli olduğunu Volkan’a ileterek, “O yüzden takım içerisindeki arkadaşlık, takımın kimyası, şampiyonluğa inanç konularında sorumluluğu tamamen sana bırakıyorum. Benim bir yardımcım da sensin. Sana çok güveniyorum” diye konuştu.

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