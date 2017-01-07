Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre, 679 nolu Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, toplam 10 spor kulübü kapatıldı.
İşte kapatılan kulüpler:
ANKARA- Efe Spor Kulübü Derneği
GAZİANTEP - Gaziantep Atlı Spor ve Binicilik İhtisas Kulübü Derneği
GAZİANTEP - Zirve Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü Derneği
İSTANBUL - İstanbul Ufuk Koleji Spor Kulübü Derneği
İZMİR - Yenikapı Tiyatro Spor Kulübü Derneği
KOCAELİ - Darıca Fatih Koleji Spor Kulübü Derneği
KOCAELİ - İvme Spor Kulübü Derneği
KOCAELİ - Altın Yunus Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği
ŞIRNAK - 73 Cizre Spor Kulübü Derneği
ŞIRNAK - Şırnak Belediyesi Spor Kulübü Derneği
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