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10 spor kulübü kapatıldı

OHAL kapsamında yayınlanan KHK ile 10 spor kulübü kapatıldı

07 Ocak 2017 Cumartesi, 10:39:18 Güncelleme: 12:13:31

Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre, 679 nolu Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, toplam 10 spor kulübü kapatıldı.

İşte kapatılan kulüpler:

ANKARA- Efe Spor Kulübü Derneği

GAZİANTEP - Gaziantep Atlı Spor ve Binicilik İhtisas Kulübü Derneği

GAZİANTEP - Zirve Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü Derneği

İSTANBUL - İstanbul Ufuk Koleji Spor Kulübü Derneği

İZMİR - Yenikapı Tiyatro Spor Kulübü Derneği

KOCAELİ - Darıca Fatih Koleji Spor Kulübü Derneği

KOCAELİ - İvme Spor Kulübü Derneği

KOCAELİ - Altın Yunus Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği

ŞIRNAK - 73 Cizre Spor Kulübü Derneği

ŞIRNAK - Şırnak Belediyesi Spor Kulübü Derneği

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