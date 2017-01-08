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Trabzonspor'da transfer harekatı!

08 Ocak 2017 Pazar, 01:02:39

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    HABERTÜRK SPOR | HALUK AYYILDIZ

    Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzon’da orta saha için iki aday belirlendi.

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    Bordo-Mavililer, ilk olarak CSKA Moskova forması giyen deneyimli oyuncu Zoran Tosic’i radarına aldı.

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    7 sezondur formasını giydiği Rus ekibinde istikrarlı bir görüntü çizen 29 yaşındaki oyuncu, Sırbistan Milli Takımı’nda 60 maçta görev aldı, 7 gol kaydetti. 

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