FUTBOL
Trabzonspor'da transfer harekatı!
08 Ocak 2017 Pazar, 01:02:39 | Güncelleme: 09:18:32
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HABERTÜRK SPOR | HALUK AYYILDIZ
Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzon’da orta saha için iki aday belirlendi.
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Bordo-Mavililer, ilk olarak CSKA Moskova forması giyen deneyimli oyuncu Zoran Tosic’i radarına aldı.
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7 sezondur formasını giydiği Rus ekibinde istikrarlı bir görüntü çizen 29 yaşındaki oyuncu, Sırbistan Milli Takımı’nda 60 maçta görev aldı, 7 gol kaydetti.
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Tosic için temaslarını sıklaştıran Fırtına, bu transferi sonuçlandıramaması halinde ise Ryad Boudebouz için girişimde bulunacak.
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26 yaşındaki Cezayirli, Fransa’da son iki sezondur Montpellier forması giyiyor. Kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren Ryad Boudebouz, çıktığı 17 maçta 7 gol atarken, 1 de asist yaptı.
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MUHAMMET VE SEFA G.ANTEP'E KİRALANDI
Kadroda revizyona giden Trabzon, dün Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz’ı sezon sonuna kadar G.Antep’e kiraladı.
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Eski takımına dönen Demir, geçen sezon transfer olduğu Bordo-Mavililer’de beklentilerin altında kaldı.
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Bu sezonun ilk yarısını Aytemiz Alanya’da geçiren Sefa Yılmaz ise 10 maça çıkıp 1 gol attı.