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Antalyaspor, Sandro Raniere'yle anlaştı

Antalyaspor, İngiltere'de Queen's Park Rangers'da forma giyen Sandro Ranieri ile 2 yıllığına prensipte anlaştı. Kırmızı beyazlılarda sözleşmesi feshedilen Kader Bekmezci Boluspor'la anlaştı

08 Ocak 2017 Pazar, 12:05:12 Güncelleme: 12:06:54

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kırmızı beyazlılar, transfer görüşmeleri için Antalya'ya menajeriyle gelen Sandro Ranieri ile prensipte anlaştı. Antalyaspor, yöneticileriyle el sıkışan Sandro, düzenlenecek törende kendisini kırmızı beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. Salih Dursun'un ardından Sandro'yla anlaşan Antalyaspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, kanat oyuncusu transferi istiyor.

Antalyaspor'da sezon başı kadroda düşünülmediği için lisans çıkarılmayan futbolculardan Kadir Bekmezci ve İnkoom'un da sözleşmesi feshedildi. Kadir Bekmezci, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Boluspor'la anlaştı. Antalyaspor'da Amadaiya Rennie ve Kenan Horic'in de başka takımlara kiralanması planlanıyor.

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