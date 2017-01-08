Osmanlıspor: 1 - Mersin İdmanyurdu: 3 | MAÇ SONUCU

Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde devre arası kampı yapan iki takım, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.



Karşılaşmanın ilk yarısını Mersin İdmanyurdu, Ricardo Pedriel'in golüyle 1-0 önde tamamladı. İki takımın da net pozisyonlara girdiği maçta Abdulkadir Korkut ve Nurullah Kaya'nın golleriyle Akdeniz temsilcisi 3-0'lık üstünlük yakaladı.

Maçın skorunu Osmanlıspor'un penaltısını gole çeviren Musa Çağıran belirledi ve Mersin İdmanyurdu sahadan 3-1 galip ayrıldı.