Amed Sportif Faaliyetler: 0 - Gençlerbirliği: 5 | MAÇ SONUCU

AMED SPORTİF FAALİYETLER: 0 - GENÇLERBİRLİĞİ: 5



STAT: Mardan

HAKEMLER: Koray Gençerler, Ahmet Ayaz, İbrahim Çağlar Uyarcan



AMED SPORTİF FAALİYETLER: Levent Taşkın, Koray Şanlı, Kamil İçer (Dk. 58 Şevket Güngör), Ercüment Balıkcı, Erhan Eren, Abdullah Çetin, Ercan Çapar, Yusuf Yağmur (Dk. 83 Oğuz Çetinkaya), Mehmet Sıddık İstemi, Mansur Çalar, Ahmet Güven (Dk. 67 Tekin Adar)

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Uğur Çiftçi, Ahmet Yılmaz Çalık (Dk. 46 Ferhat Görgülü), Palitsevich, Serdar Gürler, Milinkovic, Owusu (Dk. 35 Rantie), Selçuk Şahin (Dk. 65 Scekic), Matei, Muric



GOLLER: Dk. 47 Palitsevich, Dk. 60 ve 72 Rantie, Dk. 69 Serdar Gürler (penaltıdan), Dk. 75 Ferhat Görgülü (Gençlerbirliği)

KIRMIZI KART: Dk. 52 Mansur Çalar (Amed Sportif Faaliyetler)

SARI KARTLAR: Dk. 22 Ercüment Balıkcı (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 25 Ahmet Yılmaz Çalık (Gençlerbirliği)



Bu sonuçla, puanını 12'ye çıkaran Gençlerbirliği, gruptan çıkmayı garantiledi, Amed Sportif Faaliyetler ise 1 puanda kaldı.

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