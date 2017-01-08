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Aytemiz Alanyaspor - Kardemir Karabükspor
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Aytemiz Alanyaspor: 4 - Kardemir Karabükspor: 1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in ikinci bölümü için Antalya'da kampta bulunan iki ekibin hazırlık maçında Aytemiz Alanyaspor, Kardemir Karabükspor'u 4-1 yendi

08 Ocak 2017 Pazar, 17:06:53 Güncelleme: 17:10:15

Alanya Oba Stadı'nda oynanan maçın ilk golü 17. dakikada Kardemir Karabüksporlu Lazarevic'ten geldi. Aytemiz Alanyaspor, 44. dakikada Kardemir Karabüksporlu Barış Başdaş'ın kendi kalesine attığı golle karşılaşmada beraberliği yakaladı.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Maçın 60. dakikasında Efecan Karaca, ev sahibi takımı 2-1 öne geçirdi. Ayite 80. dakikada skoru 3-1 yaptı. Maçın skorunu 90. dakikada penaltı atışını kullanan Emre Akbaba belirledi: 4-1

Aytemiz Alanyaspor'da ülkesinden henüz dönmeyen Vagner Love ile milli takımlarında bulunan Gassama ve N'Sakala kadroda yer almadı.

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