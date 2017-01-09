Kasımpaşa’da 4. sezonunu geçiren ve orta alandaki ‘çift yönlü’ performansıyla birçok futbolseverin beğenisini kazanan Andre Castro, ülkemizde son dönemde yaşanan hain terör saldırılarına çok üzüldüğünü söyledi. Türkiye’yi çok sevdiğini belirten 28 yaşındaki Portekizli yıldız, “Kötü olaylardan dolayı çok üzüldüm. Ancak Türkiye çok güzel bir ülke ve burayı çok seviyorum. Türkiye’de yaşamaktan mutluyum. Burada kendimi her zaman çok güvende hissettim. Ne zaman Portekiz’e gitsem, bana ‘Neden geri dönüyorsun?’ diyenlere karşı Türkiye’yi hep korudum. Olumlu yanlarından bahsettim. Çünkü bu ülkeyi çok seviyorum. İnsanlar bana hep iyi davrandı, bana çok değerli olduğumu hissettirdi. Uzun süredir evimden uzağım, tabii ki özlüyorum. Ama Portekiz’e her istediğiniz zaman gidemesziniz, 6-7 saat sürüyor” diye konuştu.

'İKİNCİ YARI FARKLI OLACAK'

“Bizim için zor bir ilk yarı oldu. Bence futbol şansı yanımızda değildi. Çok iyi oynayıp kazanamadığımız maçlar vardı. İyi bir başlangıç yapamadık ama toparlandık. İlk yarı genel anlamda bizim için çok iyi geçmedi. Ama aşağıdan yukarıya giden bir grafik olması sevindirici. İkinci yarı daha zorlu olacak çünkü alttakiler üste çıkmaya çalışacak. Üsttekiler pozisyonlarını korumak için uğraşacak. Biz maç maç düşünmeye devam edeceğiz. Umarım ikinci yarı çok daha başarılı bir dönem geçireceğiz.”



'ÇİN'E GİTMEK İSTEMEM'

“Menajerime şunu söyledim; Çin’den gelen herhangi bir teklifi bana iletmene gerek yok. Kafam karışmasın. Çin’den umarım bir teklif gelmez. Gitmek istediğim bir ülke değil. Ama yıllık 6-7 milyon Euro’luk falan bir teklif edilirse uçak biletimi almaya koşabilirim!”

HABERTÜRK SPOR | ÖZEL HABER | VOLKAN KÖSE