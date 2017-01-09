Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues'i tanıyalım

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2012-2013 sezonunda ADO Den Haag’dan 300 bin Euro’ya Levski Sofya’ya transfer olan siyahi oyuncu, 26 maçta 14 gol atarak patlama yaptı. Bir sezon sonra İspanya’nın Elche takımına transfer oldu ve iki sezonda 22’si 11 olmak üzere, toplam 42 maça çıkıp sadece 3 gol atabildi.