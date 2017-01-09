Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues'i tanıyalım
09 Ocak 2017 Pazartesi, 10:07:30 | Güncelleme: 10:20:04
Galatasaray'ın yeni yıldızı Garry Rodrigues... Yunanistan’da “Speedy (hızlı) Garry” lakabı takılan 27 yaşındaki Rodrigues kimdir?
1
1|27
HTSPOR | Galatasaray’ın yeni transferi Garry Rodrigues, Yunanistan Ligi’nde haklı bir şöhrete sahip... PAOK taraftarı kendisini çok seviyor.
2
2|27
Çalışkan yapısı, güçlü fiziği, süratiyle adından söz ettiren Yeşil Burun Adaları asıllı Hollandalı oyuncu orta sahanın sağında, solunda ve ihtiyaç duyulması halinde forvette görev alabiliyor.
3
3|27
2012-2013 sezonunda ADO Den Haag’dan 300 bin Euro’ya Levski Sofya’ya transfer olan siyahi oyuncu, 26 maçta 14 gol atarak patlama yaptı. Bir sezon sonra İspanya’nın Elche takımına transfer oldu ve iki sezonda 22’si 11 olmak üzere, toplam 42 maça çıkıp sadece 3 gol atabildi.
HABERİN DEVAMI
4
4|27
SİVAS VE KONYA’YA YAZILDI
Elche’deki performansının ardından Sivasspor ve Konya’nın da gündemine giren Rodrigues, Türkiye’ye transferin kıyısından döndü.
5
5|27
2015’te bonsevis bedeli ödenmeden PAOK’a geçen Rodrigues, iki sezonda 58 maça çıkıp 13 gol attı.
6
6|27
Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 2, Avrupa Ligi’nde 8 ve Yunanistan Süper Ligi’nde 12 karşılaşmada forma giyerken, 6 gol, 3 asistlik performansıyla göz doldurdu.
HABERİN DEVAMI
7
7|27
Rodrigues’in 2013’ten bu yana 12 kez formasını giydiği Yeşil Burun Adaları Milli Takımı forması altında da 2 golü bulunuyor.
8
8|27
ALİ GÜLTİKEN YORUMLADI: "Garry Rodrigues yaşına rağmen gelişimini devam ettiren bir oyuncu... Kariyer basamaklarını tırmanışına bakarsak; Hollanda 2. Ligi’nde oynamaya başladıktan sonra Bulgaristan, İspanya ve Yunanistan şeklinde devam eden bir grafiği var."
9
9|27
"İspanya’da çok şans alamasa da Yunanistan’da olgunlaştığını ve daha verimli bir hale geldiğini görüyoruz. Özellik olarak çok yönlü bir oyuncu ve birçok değişik pozisyonda oynayabilir."
HABERİN DEVAMI
10
10|27
"Çabuk, süratli ve dar alanda etkili olabilme kabiliyetlerine bakarsak, G.Saray’ın ihtiyaç duyduğu kanat bölgesi için olumlu bir oyuncu gibi görünüyor."
11
11|27
"Özellikle golü düşünen, skor üreten bir oyuncu olması da G.Saray’ın beklentileriyle örtüşüyor. Bruma’yla karşılaştırılması çok doğru değil ama Rodrigues’in de kendine özgü ekstra özellikleri var."
12
12|27
"Taraftarı heyecanlandırabilir. Buradaki tek konu; oyuncunun büyük takım atmosferiyle ilk defa karşılaşacak olması ve G.Saray’ın beklentileriyle ne kadar örtüşeceği."
HABERİN DEVAMI
13
13|27
ARTILARI |
❱ Sürati, driplingleri ve çalımlarıyla rakiplerinin başını döndürebiliyor.
14
14|27
❱ Bir kanat oyuncusuna göre şutları ve gol vuruşları iyi. Sert füzeleri var.
15
15|27
❱ Çok hareketli, bileklerine hakim. Taraftarın sevebileceği, coşkulu bir karakteri var.
HABERİN DEVAMI
16
16|27
❱ İki ayağını da iyi kullanabiliyor. Pas yüzdesi ve ortaları da genel olarak başarılı.
17
17|27
HANDİKAPLARI |
❱ Hiç büyük bir takımda forma giymedi ve üzerinde baskı hissetmedi.
18
18|27
❱ Zaman zaman agresif olabiliyor. İşler kötüye giderken oyundan düşebiliyor.
HABERİN DEVAMI
19
19|27
❱ Sağ ayaklı, ancak solda daha başarılı. Bölgesinde Bruma’nın olması dezavantajı.
20
20|27
❱ Savunma yönü zayıf. Adam kovalamayı, markajı sevmiyor. Kafa toplarında da etkisiz.