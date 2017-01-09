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Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues'i tanıyalım

09 Ocak 2017 Pazartesi, 10:07:30

Galatasaray'ın yeni yıldızı Garry Rodrigues... Yunanistan’da “Speedy (hızlı) Garry” lakabı takılan 27 yaşındaki Rodrigues kimdir?

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    HTSPOR | Galatasaray’ın yeni transferi Garry Rodrigues, Yunanistan Ligi’nde haklı bir şöhrete sahip... PAOK taraftarı kendisini çok seviyor. 

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    Çalışkan yapısı, güçlü fiziği, süratiyle adından söz ettiren Yeşil Burun Adaları asıllı Hollandalı oyuncu orta sahanın sağında, solunda ve ihtiyaç duyulması halinde forvette görev alabiliyor. 

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    2012-2013 sezonunda ADO Den Haag’dan 300 bin Euro’ya Levski Sofya’ya transfer olan siyahi oyuncu, 26 maçta 14 gol atarak patlama yaptı. Bir sezon sonra İspanya’nın Elche takımına transfer oldu ve iki sezonda 22’si 11 olmak üzere, toplam 42 maça çıkıp sadece 3 gol atabildi. 

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