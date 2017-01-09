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Trabzonspor'da Fatih Tekke geri dönüyor!

Trabzonspor'un efsane isimlerinden Fatih Tekke, bordo mavili ekibe geri dönüyor

09 Ocak 2017 Pazartesi, 12:11:21 Güncelleme: 12:13:43

Sezon başında olduğu gibi devre arasında da takıma takviye yapan bordo mavililerde sürpriz bir gelişme yaşandı. Fırtına'nın altyapısından yetişen ve uzun süre bordo mavili formayı giyen Fatih Tekke Trabzonspor'un yeni sportif direktörü oldu.

Antalya'da profesyonel lisans kursu için bulunan Fatih Tekke, kurs sürecinin ardından Trabzonspor'daki yeni görevine başlayacak.

Fatih Tekke son olarak Boluspor ve Erciyesspor'da teknik direktörlük yaptı.

(Ajansspor)

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