Trabzonspor'da Fatih Tekke geri dönüyor!

Sezon başında olduğu gibi devre arasında da takıma takviye yapan bordo mavililerde sürpriz bir gelişme yaşandı. Fırtına'nın altyapısından yetişen ve uzun süre bordo mavili formayı giyen Fatih Tekke Trabzonspor'un yeni sportif direktörü oldu.

Antalya'da profesyonel lisans kursu için bulunan Fatih Tekke, kurs sürecinin ardından Trabzonspor'daki yeni görevine başlayacak.

Fatih Tekke son olarak Boluspor ve Erciyesspor'da teknik direktörlük yaptı.

(Ajansspor)