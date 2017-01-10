FUTBOL
Ekici, Usta ve Yanal zirvesinden ne sonuç çıktı?
09 Ocak 2017 Pazartesi, 22:29:42 | Güncelleme: 10 Ocak 2017 Salı, 12:16:53
-
1
1
|
11
HABERTÜRK SPOR | HALUK AYYILDIZ
Yılan hikayesine dönen Mehmet Ekici transferinde dün yeni bir gelişme daha yaşandı.
-
2
2
|
11
F.Bahçe, Aatıf artı para karşılığında yıldız orta sahayı renklerine katmak isterken, Faslı yıldızın Trabzonspor’a gitmek istememesi görüşmeleri tıkamıştı.
-
3
3
|
11
Transferde belirsizlik devam ederken; başkan Muharrem Usta ve teknik direktör Ersun Yanal, son durumu değerlendirmek için dün Ekici’yle bir araya geldi.
-
4
4
|
11
26 yaşındaki futbolcu şunları söyledi:
-
5
5
|
11
"Ayrılmak istediğimi daha önce size söylemiştim."
-
6
6
|
11
"Ancak ben kulübümle kötü ayrılmak istemiyorum, bu yüzden sizin de çıkarlarınız doğrultusunda bu sorunun çözümü için beklemeye hazırım."
-
7
7
|
11
Başkan Usta görüşmelerin sürdüğünü söyledi ve Ekici’ye bu tavrı nedeniyle teşekkür etti.
-
8
8
|
11
YANAL ‘KAL’ DEDİ AMA...
Mehmet’in takımda kalmasını isteyen Yanal’ın ise “Sen özel bir oyuncusun ve kurduğumuz kaliteli takımda seni aramızda görmek bizi sevindirir” şeklinde konuştuğu öğrenildi.
-
9
9
|
11
Gerek yönetimin gerekse hocasının bu tavrına rağmen gemileri yakan Mehmet Ekici’nin, transfer görüşmelerinin yapıldığı ilk günden itibaren idmanlara eksiksiz katıldığı ifade edildi.
-
10
10
|
11
Aatıf’ın Trabzonspor’a gitmeyi kabul etmesi durumuna Mehmet’in büyük oranda anlaştığı F.Bahçe’ye gitmesi bekleniyor.
-
11