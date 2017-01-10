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FUTBOL

Ekici, Usta ve Yanal zirvesinden ne sonuç çıktı?

09 Ocak 2017 Pazartesi, 22:29:42

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    HABERTÜRK SPOR | HALUK AYYILDIZ

    Yılan hikayesine dönen Mehmet Ekici transferinde dün yeni bir gelişme daha yaşandı.

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    F.Bahçe, Aatıf artı para karşılığında yıldız orta sahayı renklerine katmak isterken, Faslı yıldızın Trabzonspor’a gitmek istememesi görüşmeleri tıkamıştı.

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    Transferde belirsizlik devam ederken; başkan Muharrem Usta ve teknik direktör Ersun Yanal, son durumu değerlendirmek için dün Ekici’yle bir araya geldi.

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