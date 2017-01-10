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Martin Caceres
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Trabzonspor Caceres'i getiriyor

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Martin Caceres'in bugün Türkiye'ye gelmesi bekleniyor

09 Ocak 2017 Pazartesi, 22:36:57 Güncelleme: 10 Ocak 2017 Salı, 09:21:12

Kadrosunda revizyona giderek Joao Pereira, Emmanuel Mas ve Carl Medjani’yi kadrosuna katan, Beşiktaşlı Olcay Şahan’ı da kiralamak için son aşamaya gelen Trabzon’un, Uruguaylı yıldız stoper Martin Caceres’i bugün Türkiye’ye getireceği öğrenildi. 29 yaşındaki oyuncuya İstanbul’da yapılacak geniş kapsamlı sağlık taramasının ardından 2.5 yıllık resmi sözleşme imzalanacak. Caceres daha sonra ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Bordo-Mavililer’in Antalya kampına dahil olacak. Yeni transfer Rodallega’nın yanı sıra Sion’da oynayan Konate’yle de anlaşan Trabzon, bu transferleri de kısa süre içerisinde açıklayacak. Trabzon yönetimi, Mehmet Ekici’nin durumuna göre orta sahaya da Zoran Tosic ya da Ryad’dan birini renklerine dahil ederek transfer dönemini kapatacak.

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