Kjaer için dev teklif

F.Bahçe’nin geçen sezonun başında 7 milyon 650 bin Euro bonservis bedeliyle Lille’den transfer ettiği Simon Kjaer’e Avrupa’nın dev kulüplerinden teklif gelmeye devam ediyor. Bu sezon özellikle Liverpool’dan alınan Martin Skrtel’le müthiş bir uyum yakalayan ve Kanarya’nın saha içindeki liderlerinden biri olan Danimarkalı yıldızı, İngiliz ekibi Chelsea’nin istediği ileri sürüldü. İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesi, Maviler’in 27 yaşındaki stoper için 18 milyon Euro’yu gözden çıkardığını yazdı.

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