Galatasaray'dan iki bomba birden!

10 Ocak 2017 Salı, 09:51:44 | Güncelleme: 10:36:06
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Galatasaray, stoper ve forvet mevkileri için düşünülen takviyeler konusunda Podolski’nin durumunun netleşmesini bekliyor.
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Burak Yılmaz’ın takımı Beijing Guoan’la imza aşamasına gelen Panzer’den asgari 7.5 milyon Euro gelir bekleyen Sarı-Kırmızılı yönetim, kıran kırana pazarlıklar sonunda bu rakamı 11 milyon Euro’ya çıkarması halinde iki bomba transfer yapmayı istiyor.
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Serdar Aziz’in sakatlığı, Chedjou’nun da gözden çıkarılması nedeniyle elinde Hakan Balta ve Semih dışında stoperi bulunmayan Dursun Özbek yönetimi, bu sorunu çözmek için düğmeye bastı.
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Beşiktaş’ın yüksek maliyeti nedeniyle transferinden vazgeçtiği Domagoj Vida’yı gündemine alan Cimbom, Poldi’den düşünülen rakam gelirse Dinamo Kiev’in Hırvat yıldızını bitirmeyi hedefliyor.
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27 yaşındaki Vida’nın 6 milyon Euro civarında bonservis bedeli bulunuyor.
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Eğer Çinliler, Poldi için zam yapmazsa, bu kez G.Birliği’nin genç stoperi Ahmet Çalık’ın transferi bitirilecek.
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VARGAS-BONY GÜNDEMDE Podolski’nin transferinin kesinleşmesiyle bir de forvet alacak olan G.Saray, iki aday üzerinde duruyor.
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İlki, ismi bir süredir Aslan’la anılan Eduardo Vargas...
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26 yaşındaki Şilili forvet için Hoffenheim’la pazarlığa oturulacak.
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Sürpriz ise yine Beşiktaş'ın da talip olduğu bonservisi Manchester City’de olan ve kiralık gittiği Stoke City’de umduğunu bulamayan Wilfried Bony...