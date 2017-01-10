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FUTBOL

Galatasaray'dan iki bomba birden!

10 Ocak 2017 Salı, 09:51:44

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    Galatasaray, stoper ve forvet mevkileri için düşünülen takviyeler konusunda Podolski’nin durumunun netleşmesini bekliyor.

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    Burak Yılmaz’ın takımı Beijing Guoan’la imza aşamasına gelen Panzer’den asgari 7.5 milyon Euro gelir bekleyen Sarı-Kırmızılı yönetim, kıran kırana pazarlıklar sonunda bu rakamı 11 milyon Euro’ya çıkarması halinde iki bomba transfer yapmayı istiyor.

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    Serdar Aziz’in sakatlığı, Chedjou’nun da gözden çıkarılması nedeniyle elinde Hakan Balta ve Semih dışında stoperi bulunmayan Dursun Özbek yönetimi, bu sorunu çözmek için düğmeye bastı.

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