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Galatasaray El İttifak eski logo 3 yıldız
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Galatasaray taraftarından logo tepkisi

El İttifak - Galatasaray arasında oynanan hazırlık maçında Suudi Arabistan rejisi, Galatasaray logosunu 3 yıldızlı olarak ekrana yansıtınca, durumu fark eden Galatasaray taraftarları sosyal medyadan büyük tepki gösterdi

10 Ocak 2017 Salı, 09:58:53 Güncelleme: 10:00:28

Galatasaray, ikinci devre öncesinde Suudi Arabistan’ın El İttifak takımı ile bir hazırlık maçı oynadı.  Karşılaşmayı yayınlayan Suudi Arabistan rejisi, bir skandala imza attı. Galatasaray’ın eski logosu kullanıldı.

REJİNİN HATASI SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Suudi Arabistan rejisinden kaynaklanan hatada Sarı-Kırmızılı ekibin 3 yıldızlı logosuna yer verildi. Öte yandan reji, sadece bu skandala imza atmakla kalmadı, 90 dakika boyunca maç yayının adeta eline yüzüne bulaştırdı.

Galatasaray’ın eski logosunun kullanılması sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların da tepkisini çekti. TRT ekranlarında karşılaşmayı anlatan spiker Yalçın Çetin, bu nedenle sık sık hatanın Suudi Arabistan rejisinden kaynaklandığını tekrar etmek zorunda kaldı.

(Amk)

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