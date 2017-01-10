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"Tabii ki taraftarın tepkisini de normal buluyorum onların da bir sebebi var kendince. Ama unutamayacağım şey şu: Gökhan çok iyi bir arkadaş. Ben hep yanında olacağım. Çünkü onun içindeki isteği ve hırsı bilen birisiyim. Berabere biten ya da yenildiğimiz maçlarda Gökhan'ın soyunma odasında ne hallerde olduğunu ben biliyorum."