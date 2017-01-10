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Webo'dan çarpıcı sözler

10 Ocak 2017 Salı, 10:14:04

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    Osmanlıspor'un yıldızı Webo, kariyeriyle ilgili çarpıcı bilgiler verdi. Sabah'a konuşan Webo'nun açıklamalarının bir bölümü şöyle:

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    "Muslera için ne diyebilirim... Yanımda büyüdü adeta. 2000-2002'de Uruguay'da, aynı şehirde oynuyorduk. Aile gibiydik Lugano, Suarez ve Muslera'yla birlikte... Onu çok seviyorum çünkü gollerimi yemekten yoruldu! Öyle diyor bana! "Hangi formayla çıksan hep gol atıyorsun bana" diyor!"

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    GÜİZA'YI GOL KRALI YAPAN BENDİM!

    "Bir defasında başkan Aziz Yıldırım ile konuşuyorduk. Bana "Güiza'yı Mallorca formasıyla izlerken seni de gördüm bayağı iyi oynuyordun" demişti. Ben de kendisine bir şaka yapmıştım. "Evet, Güiza orada 27-28 gol attı, doğru ben attırdım o golleri kendisine!" demiştim."

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