10 Ocak 2017 Salı, 10:14:04 | Güncelleme: 10:20:17
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Osmanlıspor'un yıldızı Webo, kariyeriyle ilgili çarpıcı bilgiler verdi. Sabah'a konuşan Webo'nun açıklamalarının bir bölümü şöyle:
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"Muslera için ne diyebilirim... Yanımda büyüdü adeta. 2000-2002'de Uruguay'da, aynı şehirde oynuyorduk. Aile gibiydik Lugano, Suarez ve Muslera'yla birlikte... Onu çok seviyorum çünkü gollerimi yemekten yoruldu! Öyle diyor bana! "Hangi formayla çıksan hep gol atıyorsun bana" diyor!"
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GÜİZA'YI GOL KRALI YAPAN BENDİM!
"Bir defasında başkan Aziz Yıldırım ile konuşuyorduk. Bana "Güiza'yı Mallorca formasıyla izlerken seni de gördüm bayağı iyi oynuyordun" demişti. Ben de kendisine bir şaka yapmıştım. "Evet, Güiza orada 27-28 gol attı, doğru ben attırdım o golleri kendisine!" demiştim."
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"Ben o sezon başında sakattım, 4 ay takımdan uzaktım. 6 ay gibi bir sürede 11 asist yapmıştım. Ama Güiza'nın menajeri olan eşi, Luis Aragones'in beni çok istediğini söylemişti. Ama olmadı, nedenini bilmiyorum. Sonra ben Başakşehir'e gelince, herkes beni tanıdı ve Fenerbahçe ile yolum kesişti."
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EMENİKE İLE KONUŞACAĞIM
"Emenike'nin bir yeteneği var, herkes biliyor. Ama bazı oyuncuların iyi oynamaları için iyi hissetmeleri gerekir. Çok iyi başladı sezona. Başından geçenler için üzgünüm. Ne olduğunu anlamak için kendisini arayacağım. Çok duygusal bir oyuncu. Hep saygı duyulmasını hep sevilmesini bekleyen bir oyuncu. Ama olanlar için üzgünüm."
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39'UMA KADAR SAHADA OLACAĞIM
"Volkan (Demirel) 40 yaşına kadar oynayacağını söylemiş. Ben de 39'a kadar imzalarım diyorum (gülüyor)... Tabii ki gerçekçi olmak lazım. Bir forvet oyuncusu için 39 çok zor bir yaş. Ama içimde daha oynama isteği var."
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GÖKHAN GÖNÜL TOPLARA KAFASINI SOKMUŞTU, TEPKİYİ HAK ETMEDİ!
"Fenerbahçe aynı anda 7 oyuncu gönderme kararı aldı ve ben buna saygı duyduğumu söyledim. Bugün de Gökhan, Fenerbahçe'den Beşiktaş'a gidiyorsa, bu karara da saygılıyım. Çünkü her kararın bir nedeni vardır. Ama Gökhan, Fenerbahçe'nin amblemiydi. Benfica maçında kimsenin sokmayacağı yerlere kafasını soktu."
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"Tabii ki taraftarın tepkisini de normal buluyorum onların da bir sebebi var kendince. Ama unutamayacağım şey şu: Gökhan çok iyi bir arkadaş. Ben hep yanında olacağım. Çünkü onun içindeki isteği ve hırsı bilen birisiyim. Berabere biten ya da yenildiğimiz maçlarda Gökhan'ın soyunma odasında ne hallerde olduğunu ben biliyorum."
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FENERBAHÇE BAŞKANI OLSAM EKİCİ'Yİ İSTERDİM
"Daha önce verdiğim röportajlara bakabilirsiniz. İki yıl önce söyledim, yine söylüyorum: Bence Mehmet Ekici en iyi Türk futbolcu. Ben Fenerbahçe'nin hocası ya da Fenerbahçe Kulübü Başkanı değilim ama bu tarz oyuncuları takımımda görmek isterim. Çok farklı özellikleri olan bir oyuncu çok iyi bir ayağı ve oyun görüşü var."
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MESSİ VE EMRE EN İYİSİYDİ
"Karşılıklı oynadığım en iyi oyuncu Messi ama Emre Belözoğlu bence Türkiye'nin en büyük yeteneği. Salih Uçan'ın farklı özellikleri var. Musa Çağıran aynı şekilde farkı bir oyuncu. Biliyor musunuz, benim Fenerbahçe'ye gelmemi en çok isteyenlerden biri Alex'ti."
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"İBB formasıyla Fenerbahçe'yi 4-2 yendiğimiz maçtan önce Alex, maça çıkmadan önce bizim soyunma odasına geldi. Beni dışarı çağırdı ve "Bize gel, bize gel, lütfen bize gel" demişti!"