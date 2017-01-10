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Kardemir Karabükspor Ahmet Şahin
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Kardemir Karabükspor'da Ahmet Şahin takıma dönüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un futbol şube sorumlusu Tolga Gül, ligin 11. haftasında sakatlanan tecrübeli kalecileri Ahmet Şahin'in iyileştiğini ve ligin ikinci yarısında takımla sahaya çıkacağını bildirdi

10 Ocak 2017 Salı, 17:08:06 Güncelleme: 17:10:20

Gül, yaptığı açıklamada, Kasımpaşa ile deplasmanda oynadıkları maçta sakatlanan ve 5 maç oynayamayan Ahmet Şahin'in iyileştiğini söyledi.

Akhisar Belediyespor ile ligin ikinci yarısının ilk maçını oynayacaklarını hatırlatan Gül, şöyle devam etti:

"Ahmet Şahin, yeniden bir sakatlık yaşamazsa bu maçta takımıyla sahaya çıkacak. Kamuoyunda yeni transferimiz Ukraynalı milli kaleci Oleksandr Rybka'nın da sakatlanmasıyla kalede bir sorun yaşanıyor algısı oluşmuştu. Rybka uzun süre kaleye geçemeyecek. Ahmet Şahin'in iyileşmesiyle kalede bir sorun yaşanmayacağını belirtmek isterim. Kalede bir sorunumuz yok. Ahmet Şahin'in sakatlığını atlatması, Karabükspor camiası olarak hepimizi sevindirdi."

TRANSFER ÇALIŞMALARI
Transfer komitesinin aralıksız çalıştığını belirten Tolga Gül, "Sağ kanat ve 10 numara bölgesinde oynayabilecek bir iki oyuncudan haber bekliyoruz. Sonuçlanınca kamuoyuyla paylaşacağız. Transferin son günlerine kadar çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

Hava koşulları nedeniyle liglerin bir hafta geç başlamasının gündemde olduğunu aktaran Gül, kulüp olarak liglerin geç başlamasının iyi olacağını düşündüklerini kaydetti.

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