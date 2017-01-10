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Aatif Chahechouhe takıma katıldı

Mehmet Ekici transferi için yönetimin 'Ya Trabzonspor'a gidersin, ya da kadro dışı kalırsın' dediği Aatıf Chahechoue, Fenerbahçe kampının bitimine son 2 gün kala, Antalya'da takıma dahil oldu

10 Ocak 2017 Salı, 17:36:44 Güncelleme: 17:47:09

Fenerbahçe'nin sezon başında Sivasspor'dan kadrosuna kattığı, ancak devre arasında Mehmet Ekici transferi için takasta kullanmak istediği Aatıf Chahechoue, sarı-lacivertli takımın Antalya kampına katıldı.

Mehmet Ekici'yi kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan idareciler, Faslı futbolcuyu da takasta kullanmak istemişti. Ancak Trabzon'a gitmeyi reddeden ve yönetime rest çeken Aatıf Chahechoue, bu gelişme üzerine devre arası kamp kadrosuna alınmamıştı. Yönetimin, 'Ya Trabzon'a gidersin, ya da kadro dışı kalıp Dereağzı'nda çalışırsın' dediği Faslı futbolcu, bugün sürpriz bir şekilde Antalya kampına dahil oldu. Perşembe günü Antalya kampını noktalayacak olan Fenerbahçe'de, Aatıf Chahechoue'nun kampın bitimine 2 gün kala takıma dahil olması da kafalarda soru işareti bıraktı.

EKİCİ TRANSFERİ YATTI MI?
Aatıf Chahechoue'nun kamp kadrosuna dahil olmasıyla birlikte, sarı-lacivertlilerin bu futbolcuyla ikinci yarıda da yola devam edeceği konuşulurken, Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Mehmet Ekici'nin transferinin ise gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak ediliyor.

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