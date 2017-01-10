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Glynor Plet
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Aytemiz Alanyaspor, Glynor Plet'i kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, Hollandalı forvet Glynor Plet'i kadrosuna kattı

10 Ocak 2017 Salı, 20:07:41 Güncelleme: 20:09:08

Kulüpten yapılan açıklamada, turuncu-yeşillilerin 29 yaşındaki futbolcuyla 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

İsrail'in Maccabi Haifa takımında oynayan Plet ile her konuda anlaşma sağlandığı kaydedilen açıklamada, "Plet ilk önce sağlık kontrolünden geçti. Ardından kendisini 2,5 yıllığına kulübümüze bağlayan imzayı attı." ifadelerine yer verildi.

Daha önce Heracles, Twente, Genk, Zulte Waregem, Eagles ve Maccabi Haifa takımlarında forma giyen Plet'in, bu sezon ilk yarıda Maccabi Haifa formasıyla ilk 11'de çıktığı 7 maçta 3 gol kaydettiği bildirildi.

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